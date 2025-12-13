Osimhen ve Torreira tehlikesi! Önemli eksikler: İşte Galatasaray'ın Antalya 11'i

Osimhen ve Torreira tehlikesi! Önemli eksikler: İşte Galatasaray'ın Antalya 11'i
Yayınlanma:
Süper Lig'de lider Galatasaray, bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Osimhen ve Torreira tehlikesi! İşte Galatasaray'ın Antalya 11'i.

Süper Lig'de lider Galatasaray, 16. hafta maçında bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Ali Yılmaz.

Antalya'da Galatasaray coşkusuAntalya'da Galatasaray coşkusu

Sarı kırmızılı takım ligde 36 puanla en yakın rakibi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider durumda bulunuyor. Antalyaspor ise 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

4 FUTBOLCUSU YOK, OSİMHEN VE TORREİRA TEHLİKEDE

Galatasaray'da Antalyaspor karşısında önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları süren Wilfried Singo, Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da oynayamayacak.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

2024/11/07/hbgs.jpgOsimhen ve Torreira, kart görmeleri halinde 17. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

ANTALYASPOR-GALATASARAY: İLK 11'LER

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Hüseyin, Veysel, Bahadır, Paal, Ballet, Ceesay, Safuri, Storm, Boli.

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış, Osimhen.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Spor
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Bahis soruşturmasında tutuklanan Murat Sancak'tan flaş satış
Bahis soruşturmasında tutuklanan Murat Sancak'tan flaş satış