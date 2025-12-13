Osimhen ve Torreira tehlikesi! Önemli eksikler: İşte Galatasaray'ın Antalya 11'i
Süper Lig'de lider Galatasaray, 16. hafta maçında bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Ali Yılmaz.
Antalya'da Galatasaray coşkusu
Sarı kırmızılı takım ligde 36 puanla en yakın rakibi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider durumda bulunuyor. Antalyaspor ise 15 puanla 3. sırada yer alıyor.
4 FUTBOLCUSU YOK, OSİMHEN VE TORREİRA TEHLİKEDE
Galatasaray'da Antalyaspor karşısında önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları süren Wilfried Singo, Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da oynayamayacak.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Osimhen ve Torreira, kart görmeleri halinde 17. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
ANTALYASPOR-GALATASARAY: İLK 11'LER
Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Hüseyin, Veysel, Bahadır, Paal, Ballet, Ceesay, Safuri, Storm, Boli.
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış, Osimhen.