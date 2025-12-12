Antalya'da Galatasaray coşkusu

Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, şehre geldi. Sarı-kırmızılılar, otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Antalya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile, otobüsle konaklayacağı otele geçti. Sarı-kırmızılılar, hem havalimanında hem de otelde taraftarlarca karşılandı. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.

KAMP KADROSU

Günay Güvenç, Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

5 İSİM GETİRİLMEDİ

Galatasaray’da Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina ise Antalya’ya getirilmedi.

