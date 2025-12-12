Galatasaray daha fazla dayanamadı: 2 isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminde takımdan göndermek istediği isimleri belirlemeye başladı.

AHMED KUTUCU VE YUSUF DEMİR İLE YOLLAR AYRILACAK

Sarı-kırmızılılardaki kadro planlamasına dair konuşan Uğur Karakullukçu, Ahmed Kutucu ve Yusuf Demir ile yolların ayrılacağını dile getirdi.

Galatasaray'ın sözleşme için tek şartı belli oldu: Icardi'ye yapılacak teklif ortaya çıktı

Uğur Karakullukçu konuşmasında "Ahmed Kutucu'ya 'Kesinlikle kendine kulüp bul' denmiş, Yusuf Demir'e de 'Kendine kulüp bul' denmiş” sözlerini sarf etti.

BERKAN KUTLU AYRILMAK İSTERSE DEĞERLENDİRİLECEK

Berkan Kutlu’nun durumuna dair de konuşan Uğur Karakullukçu, "Berkan Kutlu da Ahmed gibi, Yusuf gibi 'Git kendine kulüp bul' gibi durum yokmuş. Ancak Berkan ayrılmak isterse, uygun bir teklif gelirse de değerlendirme düşüncesi var” dedi.

23 MAÇTA 2 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen Ahmed Kutucu, Galatasaray formasıyla toplamda 23 maça çıkarken 2 gol ve 1 asist kaydetti.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAKİ PERFORMANSI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Gençlerbirliği maçında sonradan oyuna giren Yusuf Demir, etkisiz performansı nedeniyle ikinci yarının başında sahadan alınmıştı. Maçın ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Demir’in Galatasaray’daki son maçı olduğu öne sürülmüştü.