Norveç'te Fenerbahçe depremi: Acımasız bir fiyasko

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Brann şle karşı karşıya geldi. Norveç’in Bergen kentinde oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 4-0’lık skorla galip ayrılmayı başardı.

TALISCA'NIN GECESİ

Fenerbaçe’nin gollerini 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 36, 44 ve 65. dakikalarda ise Anderson Talisca kaydetti. Ev sahibinde Eivind Helland ise 18. dakikada kırmızı kart gördü.

NORVEÇ'TE GENİŞ YANKI BULDU

Deplasmanda alınan bu galibiyet Fenerbahçe’de moralleri yükseltirken Brann’da ise tam bir şaşkınlığa sebep oldu. Fenerbahçe hezimetini manşetlere taşıyan Norveç basını, eleştirilerde bulundu. Çıkan haberlerin bazıları şu şekilde:

“TAM BİR AŞAĞILAMA”

VG: Bergen'e birçok önemli oyuncusundan sakatlıklarla geldi, ancak bu durum engebeli zeminde Türk takımını etkilememiş gibi görünüyordu.

“KORKU GECESİ”

TV2: Brann, Fenerbahçe karşısında evinde kâbus gibi bir başlangıç ​​yaptı ve ardından acımasız bir fiyasko yaşadı.

“ACIMASIZ KIRMIZI KART VE GENÇLERİN HATASI”

NRK: Brann, Türk takımı Fenerbahçe karşısında zor anlar yaşadı. 20. dakikada yaşanan bir olay, Bergen takımının işini zorlaştırdı.