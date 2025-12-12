Norveç'te Fenerbahçe depremi: Acımasız bir fiyasko

Norveç'te Fenerbahçe depremi: Acımasız bir fiyasko
Yayınlanma:
Brann'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin net galibiyeti Norveç'te geniş yankı uyandırdı.

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Brann şle karşı karşıya geldi. Norveç’in Bergen kentinde oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 4-0’lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Galatasaray'ın sözleşme için tek şartı belli oldu: Icardi'ye yapılacak teklif ortaya çıktıGalatasaray'ın sözleşme için tek şartı belli oldu: Icardi'ye yapılacak teklif ortaya çıktı

TALISCA'NIN GECESİ

Fenerbaçe’nin gollerini 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 36, 44 ve 65. dakikalarda ise Anderson Talisca kaydetti. Ev sahibinde Eivind Helland ise 18. dakikada kırmızı kart gördü.

fjjkdvkdf.jpg

NORVEÇ'TE GENİŞ YANKI BULDU

Deplasmanda alınan bu galibiyet Fenerbahçe’de moralleri yükseltirken Brann’da ise tam bir şaşkınlığa sebep oldu. Fenerbahçe hezimetini manşetlere taşıyan Norveç basını, eleştirilerde bulundu. Çıkan haberlerin bazıları şu şekilde:

“TAM BİR AŞAĞILAMA”

VG: Bergen'e birçok önemli oyuncusundan sakatlıklarla geldi, ancak bu durum engebeli zeminde Türk takımını etkilememiş gibi görünüyordu.

kljndsc.jpg

“KORKU GECESİ”

TV2: Brann, Fenerbahçe karşısında evinde kâbus gibi bir başlangıç ​​yaptı ve ardından acımasız bir fiyasko yaşadı.

2024/11/08/hbfb.jpg

“ACIMASIZ KIRMIZI KART VE GENÇLERİN HATASI”

NRK: Brann, Türk takımı Fenerbahçe karşısında zor anlar yaşadı. 20. dakikada yaşanan bir olay, Bergen takımının işini zorlaştırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Spor
Sadettin Saran okul açtı
Sadettin Saran okul açtı
Galatasaray'ın sözleşme için tek şartı belli oldu: Icardi'ye yapılacak teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın sözleşme için tek şartı belli oldu: Icardi'ye yapılacak teklif ortaya çıktı