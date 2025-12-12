Sadettin Saran okul açtı

Sadettin Saran okul açtı
Bayrampaşa'da yapımı tamamlanan okulun açılışını Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yaptı. Saran daha sonrasında sürpriz bir yere gitti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Bayrampaşa'da yapımı tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilen bir anaokulunun açılış törenine katıldı.

"EN İYİ YATIRIM ÇOCUKLARA GENÇLERE YAPILAN YATIRIMDIR"

Çok sayıda davetlinin yer aldığı törende okulu gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Saran, bir ülke için gençlerin taşıdığı öneme dikkati çekti.

Okulu çok beğendiğini dile getiren Saran, şunları kaydetti:

Gezdik, gerçekten çok güzel bir okul. Yer, mekan fark etmiyor. Çocuklar neredeyse biz oradayız. Sekiz okul, 27 spor salonu yaptırmış biri olarak bugün burada olmaktan dolayı mutluyum. Mehti Bey kardeşimi de kutluyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Pırıl pırıl, ülkemize ileride faydalı olacak çocuklar. Zaten onun dışında her şey boş. Önemli olan gençler. Önemli olan ülkeye faydalı olmak. Çorbada tuzumuz oluyorsa, bir çocuğa dokunabiliyorsak ne mutlu bize, önemli olan ülkemiz. Önemli olan vatanımız. Bu gençler sayesinde çok daha iyi olacak inşallah. O yüzden yapılacak en iyi yatırım çocuklara, gençlere yapılan yatırımdır. Onu da hep beraber yapıyoruz.

VAKIFBANK MAÇINA GİTTİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran daha sonrasında Vakıfbank'a karşı oynanan voleybol maçını takip etmeye gitti. Ligde 2 namağlup takımın karşılaştığı maçta Vakıfbank, altın seti alarak rakibini 3-2 mağlup etti.

Norveç'te Fenerbahçe depremi: Acımasız bir fiyaskoNorveç'te Fenerbahçe depremi: Acımasız bir fiyasko

LİGDEKİ İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Vakıfbank, Sultanlar Ligi'ndeki liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Medicana ise ilk yenilgisi aldı.

