Galatasaray'ın sözleşme için tek şartı belli oldu: Icardi'ye yapılacak teklif ortaya çıktı

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi için Galatasaray'ın planı ortaya çıktı.

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği devam ediyor. Yönetimin sezon sonunda Arjantinli golcü ile yollarını ayıracağı iddia edilirken Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bunu yalanladı.

SÖZLEŞME PLANI ORTAYA ÇIKTI

Mauro Icardi'nin sezonunda takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken yeni bir iddia ortaya atıldı. Yönetimin, Mauro Icardi'ye 1+1 yıllık sözleşme teklif edeceği ancak maaşında indirim talep edeceği aktarıldı.

"GALATASARAY'IN İKON OLMUŞ FUTBOLCULARINDAN"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de gündeme dair düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada Mauro Icardi için "Icardi ile Galatasaray’ın ne problemi olabilir ya! Icardi bizim en önemli oyuncularımızdan biri. Son 3 yılda verdiği katkıları kim inkar edebilir! Kendisi çok önemli bir sakatlık dönemi geçirdi, iyileşmesi için bekliyoruz. Giderek düzeliyor, sembol olmuş bir isim. Galatasaray’ın ikon olmuş futbolcularından" sözlerini sarf etmişti.

107 MAÇTA 68 GOL VE 22 ASİST KAYDETTİ

Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren Mauro Icardi, sahaya çıktığı 107 maçta 68 gol ve 22 asist kaydetmeyi başardı.

5 KUPA KALDIRDI

Arjantinli golcü bu süreçte Galatasaray'da 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

