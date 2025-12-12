Beşiktaş'tan açıklama: Tüm unsurlarıyla asılsızdır

Beşiktaş'tan açıklama: Tüm unsurlarıyla asılsızdır
Yayınlanma:
Beşiktaş, futbolcu Taylan Bulut'un mutsuz olduğu ve Almanya'ya dönmek istediği ile ilgili çıkan haberleri yalanladı.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Taylan Bulut ile ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

Taylan Bulut'un forma şansı bulamamasından dolayı mutsuz olduğu ve Bulut'un babasının, Başkan Serdal Adalı'yı arayarak Almanya'ya dönmek istediklerini belirttiği iddia edilmişti.

Galatasaray 5 eksikle Antalya'ya gidiyorGalatasaray 5 eksikle Antalya'ya gidiyor

BEŞİKTAŞ'TAN YALANLAMA GELDİ

Siyah-beyazlılar, medyada çıkan bu haber ile ilgili açıklama yaptı.

2024/11/08/hbbjk.jpg

Çıkan haberleri yalanlayan Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Kulübümüzden Açıklama

Profesyonel futbolcumuz Taylan Bulut’un babasının Başkanımız Serdal Adalı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Bulut’un babasının bu görüşme sırasında futbolcumuzun mutsuz olduğunu ve Almanya’ya dönmek istediğini ifade ettiği iddialarıyla yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada yer bulan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır.

Taraftarlarımızdan transfer dönemi öncesinde kasıtlı olarak masa başında hazırlanan haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.

Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Spor
Sadettin Saran okul açtı
Sadettin Saran okul açtı
Norveç'te Fenerbahçe depremi: Acımasız bir fiyasko
Norveç'te Fenerbahçe depremi: Acımasız bir fiyasko
Galatasaray'ın sözleşme için tek şartı belli oldu: Icardi'ye yapılacak teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın sözleşme için tek şartı belli oldu: Icardi'ye yapılacak teklif ortaya çıktı