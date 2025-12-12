Beşiktaş'tan açıklama: Tüm unsurlarıyla asılsızdır

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Taylan Bulut ile ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

Taylan Bulut'un forma şansı bulamamasından dolayı mutsuz olduğu ve Bulut'un babasının, Başkan Serdal Adalı'yı arayarak Almanya'ya dönmek istediklerini belirttiği iddia edilmişti.

Siyah-beyazlılar, medyada çıkan bu haber ile ilgili açıklama yaptı.

Çıkan haberleri yalanlayan Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: