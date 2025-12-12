Beşiktaş'tan açıklama: Tüm unsurlarıyla asılsızdır
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Taylan Bulut ile ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı.
Taylan Bulut'un forma şansı bulamamasından dolayı mutsuz olduğu ve Bulut'un babasının, Başkan Serdal Adalı'yı arayarak Almanya'ya dönmek istediklerini belirttiği iddia edilmişti.
BEŞİKTAŞ'TAN YALANLAMA GELDİ
Siyah-beyazlılar, medyada çıkan bu haber ile ilgili açıklama yaptı.
Çıkan haberleri yalanlayan Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
Kulübümüzden Açıklama
Profesyonel futbolcumuz Taylan Bulut’un babasının Başkanımız Serdal Adalı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Bulut’un babasının bu görüşme sırasında futbolcumuzun mutsuz olduğunu ve Almanya’ya dönmek istediğini ifade ettiği iddialarıyla yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada yer bulan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır.
Taraftarlarımızdan transfer dönemi öncesinde kasıtlı olarak masa başında hazırlanan haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.