Galatasaray 5 eksikle Antalya'ya gidiyor

Galatasaray 5 eksikle Antalya'ya gidiyor
Yayınlanma:
Süper Lig'de Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

13 Aralık Cumartesi (yarın) Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ ALİ YILMAZ

Karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Yılmaz'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Galatasaray Umut Çakır'ın sözleşmesini feshettiGalatasaray Umut Çakır'ın sözleşmesini feshetti

GALATASARAY'IN KADROSU AÇIKLANDI: 5 EKSİK

Galatasaray, Antalyaspor maçının kadrosunu duyurdu.

Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

2024/11/07/hbgs.jpg

İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kadrosu:

İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Rolland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Spor
Sadettin Saran okul açtı
Sadettin Saran okul açtı
Norveç'te Fenerbahçe depremi: Acımasız bir fiyasko
Norveç'te Fenerbahçe depremi: Acımasız bir fiyasko
Galatasaray'ın sözleşme için tek şartı belli oldu: Icardi'ye yapılacak teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın sözleşme için tek şartı belli oldu: Icardi'ye yapılacak teklif ortaya çıktı