Galatasaray 5 eksikle Antalya'ya gidiyor
Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
13 Aralık Cumartesi (yarın) Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ ALİ YILMAZ
Karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Yılmaz'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir yapacak.
GALATASARAY'IN KADROSU AÇIKLANDI: 5 EKSİK
Galatasaray, Antalyaspor maçının kadrosunu duyurdu.
Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kadrosu:
İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Rolland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay