Galatasaray'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 2022 - 2023 sezonundan bu yana başantrenörlük görevini üstlenen Umut Çakır ile yollarını ayırdı. İşte sürpriz ayrılığın detayları...

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, resmi açıklamayla başantrenör Umut Çakır ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Sarı Kırmızılı kulüp, Çakır’a bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ:

gs.jpg

“Kulübümüzde 2022-2023 sezonundan itibaren Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü olarak görev yapan Umut Çakır’a bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

umut-cakir.jpg

SPOR TOTO MAÇI SONRASI FLAŞ GELİŞME

Umut Çakır, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı’nda iki sezondur görev yapıyordu. Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı son maçında SMS Grup Efeler Ligi’nde dokuzuncu haftasında Spor Toto ekibini konuk etti. Sarı Kırmızılı takım karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı. Spor Toto yenilgisi sonrasında Umut Çakır'la ayrılık kararının geldiği öğrenildi.

gspuan.png
Galatasaray Lig'de Fenerbahçe'nin önünde 4. sırada yer alıyor

Galatasaray ayrılığı resmi kanallardan duyurarak teşekkür mesajı yayımladı. Sürpriz ayrılık sonrası Çakır’ın yeni takımı merakla bekleniyor.

