Amedspor'a ceza! Sinan Kaloğlu: Taraftar kazandı

Yayınlanma:
Amedspor'a TFF cezayı kesti. Teknik direktör Sinan Kaloğlu Çorum FK maçından sonra açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan Amedspor'a TFF'den ceza açıklaması geldi.
Amedspor, 28 Aralık'ta 3-0 yendiği Iğdır FK maçındaki saha olayları gerekçe gösterilerek PFDK'ya sevk edilmişti.

Diagne penaltı kaçırdı: Amedspor 3 puanı aldıDiagne penaltı kaçırdı: Amedspor 3 puanı aldı

PFDK da Amedspor'a ceza verdi. Kararı TFF şöyle açıkladı:
"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün,28.12.2025 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı’nın 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca, takdiren ve neticeten 110.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

AMEDSPOR ÇORUM'U YENDİ, KALOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Amedspor, TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Çorum FK'yı kendi sahasında 1-0 mağlup etti. Maçta Amedspor bir de penaltı atışından yararlanamadı.
Teknik direktör Sinan Kaloğlu, karşılaşma sonrası şu açıklamayı yaptı:
"Zaten bu karşılaşmanın zor olacağını biliyorduk. Son haftalarda iyi uyum sağlayan özellikle orta saha kombinasyonlarındaki oyuncularımızın, özellikle Traore'nin olmayışı bizim aslında birçok kurgumuzu biraz sekteye uğrattı ve maçın ilk yarısında çok istediğimiz gibi oynamadık. İki etkili orta saha oyuncumuzun olmayışı, bizi farklı arayışlara itti. Ne olursa olsun 3 puan almak çok önemliydi. Yine penaltı kaçırdık. Gerçekten buna da bir çare bulmamız lazım, inşallah bulacağız. Ama neticesinde galip getirmeyi başardık. Önemli olan oydu.
Açıkçası maçı taraftar kazandı. Takımı tempolarıyla ayakta tuttular. O yüzden tüm taraftarlara gerçekten canı gönülden burada teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Şampiyonluk yolunda ilerleyişimiz devam ediyor. Bazen iyi oynayacağız, bazen iyi oynamayacağız ama önemli olan kazanmak, kazanarak gitmek. O yüzden yolumuza devam ediyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

