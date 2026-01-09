Diagne penaltı kaçırdı: Amedspor 3 puanı aldı

Çorum FK'yı tek golle geçmeyi başaran Amedspor, 1. Lig'de haftayı lider kapatmayı garantiledi. Galibiyet golü Diagne'den gelirken 1 de penaltı kaçırdı.

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Amedspor sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan mücadelede Amedspor rakibini tek golle mağlup etmeyi başardı.

GALİBİYET GOLÜ DIAGNE’DEN GELDİ

Amedspor’a galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 45+1. dakikasında Mbaye Diagne kaydetti.

PENALTI KAÇTI

Amedspor’un penaltı kazanması sonucunda 59. dakikada topun başına geçen Mbaye Diagne’nin şutunu kaleci kurtardı.

lkvss.jpg

AMEDSPOR HAFTAYI LİDER KAPATTI

Bu sonuçla birlikte 42 puana ulaşan Amedspor haftayı lider bitirmeyi garantiledi. 32 puandaki Çorum FK ise 7. sırada kaldı.

DETAYLAR

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sabri Öğe, Mahmut Gülle

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Tarkan Serbest (Dk. 46 Traore), Kahraman Demirtaş, Murat Uçar, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt, Mehmet Yeşil, Daniel Moreno (Dk. 80 Fernando), Dia Sabia (Dk. 87 Poko), Afena-Gyan (Dk. 67 Hasani), Diagne

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Sinan Osmanoğlu, Erkan Kaş, Üzeyir Ergün (Dk. 80 Burak Çoban), Ferhat Yazgan (Dk. 61 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler, Ahmet Ildız, Yusuf Erdoğan (Dk. 81 Aleksic), Pedrinho (Dk. 90 Oğulcan Çağlayan), Samudio (Dk. 61 Mame Thiam)

Gol: Dk. 45+1 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 43 Erkan Kaş, Dk. 74 Mame Thiam (Arca Çorum FK), Dk. 63 Diagne, Dk. 81 Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

