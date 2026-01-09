TFF 77 futbolcunun bahis dosyasını kapattı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle hak mahrumiyeti alan 77 futbolcunun itirazını değerlendirdi.

BÜTÜN İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Tahkim Kurulu yapılan toplantı sonucunda kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığını belirterek başvuruların tamamını reddetti.

İtirazı reddedilen isimler şu şekilde:

Can Efe Bozacı, Can Türk, Caner Koca, Celal Emir Dede, Cevatcan Ekinci, Cihan Şentürk, Deniz Cebeci, Devrim Deniz Kutanis, Doğukan Çınar, Doğukan Kaya, Doğukan Taş, Dursun Miraç Vural, Efe Baran Kara, Efe Tecimer, Efe Yüceer, Efecan Barlık, Ege Batur, Emin Metehan Ataşsalar, Emir Hakan Patan, Emirhan Tavukçu, Emre Demir, Emre Fırtına, Emre Tosun, Emre Yıldırım, Emrehan Özçelik, Enes Fidayeo, Enes Nalbantoğlu, Enes Savucu, Enes Yetim, Erdal Kaya, Eren Akdemir, Eren Büyükkaya, Eren Kaya (1232/1560), Eren Kaya (1268/1361), Erhan Öztürk, Erkan Süer, Ertuğrul Usta, Fatih Gök, Fatih Mankır, Fatih Taşdelen, Fatih Yılmaz, Fethi Fındık, Furkan Kütük, Gökdeniz Köse, Görkem Can Güner, Güney Gençel, Güney Sağır, Hakan Öztürk, Haktan Kaya Demir, Halil Can Cemali, Hasan Bekil, Hasan Hüseyin Öztürk, Hüseyin Fıstıkcı, İbrahim Baran Kayikci, İlyas Kahraman, İlyas Ural, İsa Baltacı, İsa Toygar Ekinci, İsmail Çarkacı, Okan Ağrap, Okan Gültang, Okan Toprak, Oktay Özdede, Orhan Kurşun, Ömer Ok, Ömer Tuğ, Özgür Sürer, Recep Bali, Recep Pekgöz, Rıdvan Coşkun, Said Can Açıkalın, Salih Akçay, Samet Aydın, Serhan Üresin, Seymen Salih Adalı, Sinan Kaya, Siraç Tüfekçi, Taha Ahmet Balsu.

CEZALAR KESİNLEŞTİ DOSYALAR KAPANDI

Tahkim Kurulu'nun bu kararıyla birlikte 77 futbolcu hakkında verilen kararlar kesinleşmiş oldu. Futbolcular, 3-12 ay arasında futboldan uzak kalacak.