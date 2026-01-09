Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturması kapsamında Süper Lig'de görev yapmış 43 antrenörü PFDK'ya sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

SEVK EDİLEN İSİMLER

TFF'den yapılan açıklamaya göre sevk edilen isimler şu şekilde:

Mustafa Sarp, Fevzi Layiç, Ali Gürsel, Mehmet Bülent Albayrak, Mehmet Öncan, İbrahim Kemal Menderes, Murat Erbasan, Olcan Adın, Umut Eskiköy, Tanser Aydın, Halil Cihan Ünal, Ümit Davala, Ertuğrul Arslan, Ufuk Özbey, Ercan Ağaçe, Ahmet Dursun, Onur Günal, Kenan Oktay, Sinan Közen, Yasin Güleryüz, Barış Kanbak, Emir Şiranlı, Erkan Akkoç, İbrahim Keserel, Cüneyt Yis, Yiğit İncedemir, Fahri Tatan, Halit Eroğlu, Ersin Akılveren, Çoşkun Birdal, Volkan Arslan, Serdar Topraktepe, Tufan Deniz Daş, Kerem Satılmış, Can Arat, Ömer Ayçiçek, Baykal Aydınlı, Onat Çetin, Mustafa Ramazan, Aykın Demir, Ozan Köprülü, İlker Kireker, Onur Can Korkmaz

TEKNİK SORUMLULAR VE MENAJERLERİ AÇIKLAMIŞTI

TFF geçtiğimiz günlerde de 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajerini PFDK'ya sevk etmişti. Soruşturmanın kulüp yöneticilerine doğru genişletilmesi bekleniyor.