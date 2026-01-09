Sadettin Saran düşünmeden reddetti: Kapıları kapattı

Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İsmail Yüksek için gelen teklifleri reddederek satmayı düşünmediklerini bildirdi.

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe’de bir yandan da art arda ayrılıklar yaşandı. Sarı-lacivertliler kadrosunda düşünmediği İrfan Can Kahveci ve İrfan Can Eğribayat’ı kiralık olarak gönderdi.

SADETTİN SARAN KAPILARI KAPATTI

Fenerbahçeli diğer isimlere için de tekliflerin geldiği belirtilirken Sadettin Saran, Marco Asensio’nun ardından bir imse daha kapıları kapattı.

thumbs-b-c-8c06a19c310a5ef2eb7aa0c5bb7a4891.jpg

İSMAİL YÜKSEK TAKIMDA KALACAK

Sözcü’de yer alan habere göre; Ligue 1 ekiplerinden Lyon ve Rennes, İsmail Yüksek’e talip oldu. Ancak yönetimin teklifi düşünmeden reddettiği vurgulandı.

2024/11/08/hbfb.jpg

Sadettin Saran’ın ayrıca İsmail Yüksek’in satılık olmadığını bu yüzden de teklif getirilmemesini vurguladığı kaydedildi.

Küme düşmemek için Fenerbahçe'nin yıldızını istedilerKüme düşmemek için Fenerbahçe'nin yıldızını istediler

23 MAÇTA 1 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan İsmail Yüksek, bin 558 dakika sahada kaldı. İsmail Yüksek bu sürede 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

