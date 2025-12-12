Mustafa Sarıgül, TBMM’de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşülürken söz aldı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sporcu ve tesis sayısının artmasının tek başına yeterli olmadığını, altyapı sorunlarının çözülmediğini vurguladı. Bakanlığın bütçesini “faiz bütçesi” olarak nitelendirdi: ve “Cebimizdeki para faize gittiği için spora ve gençlere kalmıyor” dedi.

BAHİS SORUŞTURMASI

Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “futbolda bahis” soruşturmasını hatırlattı ve Türk futbolunun büyük bir gölge altında olduğunu belirtti.

Ahmet Çakar'ın eşi hakkında flaş açıklama

İşte Sarıgül’ün sözleri:

Geldiğimiz nokta makyajla kapatılmayacak kadar bir cerrahi müdahale gerektiriyor. Nereye giderse gitsin, kime dayanırsa dayansın maçları manipüle eden herkes ortaya çıkarılmalı ve futbolla ilişkisi mutlaka kesilmelidir. Türk futbolunu kirleten bütün futbolcuların futbol hayatı bitirilmelidir.

TRANSFER YASAĞI GELSİN

Sarıgül ayrıca oyuncusu eksilen kulüplere transfer yasağı uygulanması gerektiğini söyledi. Kulüplerin altyapıdan yetişen oyuncularla mücadele etmesi gerektiğini vurguladı ve “Futbolda temiz eller operasyonu şarttır” diyerek köklü bir değişim çağrısı yaptı.

Mustafa Sarıgül, Türkiye’de futbol kulüplerinde 400’den fazla yabancı oyuncu bulunduğunu hatırlattı ve altyapıya önem verilmesi gerektiğini dile getirdi.

OFSAYT KALKSIN! SÜPER LİG MAÇLARINI TRT YAYINLASIN

Sarıgül, futbolun daha hızlı ve heyecanlı hale gelmesi için “Ofsayt kalksın, daha çok gol olsun” önerisini de gündeme getirdi. Deneyimli milletvekili ayrıca "Lig maçları TRT 1'de yayınlansın" talebinde de bulundu.