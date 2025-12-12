Tanju Çolak Reis'e hak verdi

Eski milli futbolcu Tanju Çolak Samsunspor'un Konferans Ligi'nde sahasında Yunan temsilcisi AEK'ya 2-1 yenildiği maçın ardından Reis'in sözlerini hatırlatarak deneyimli teknik adama hak verdi.

Spor yorumcusu eski Milli oyuncu Tanju Çolak, Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi’nde AEK’ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı köşesine taşıdı.
Çolak, kırmızı-beyazlıların ilk yarıdaki üstünlüğünü vurgularken, ikinci yarıda düşen oyun temposuna dikkat çekti.

Çolak, "UEFA Konferans Ligi’nde bu sezon hikâyeyi en çok renklendiren takımlardan biri Samsunspor’du. Yeni 19 Mayıs Stadı’nda dolu tribünler, iyi zemin ve net bir hedef vardı: Bu maçı kazanıp ilk 8 yolunda çok önemli bir adım atmak" ifadelerini kullanırken maç öncesi Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in sözlerinde haklı çıktığının altını çizdi.

Çolak, Samsun Gazetesi'ndeki köşesinde şu ifadeleri kullandı:

Maç öncesi Thomas Reis’in “Güzel bir galibiyet alırsak ilk 8’deyiz diyebiliriz. Konferans Ligi’nin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız.” sözleri gecenin çerçevesini çiziyordu. Hem rakibe saygı vardı hem de “biz de bu seviyedeyiz” mesajı. Samsunspor ilk düdükle birlikte sahaya tam da bu ciddiyetle çıktı.

Tanju Çolak yazısında, Samsunspor’un ilk yarıda Avrupa seviyesinde bir futbol ortaya koyduğunu ancak ikinci yarıda oyunun kontrolünü kaybettiğini vurguladı. “Avrupa’da 45 dakika yetmiyor” diyerek kırmızı-beyazlıların maç boyunca aynı tempoyu koruması gerektiğini ifade etti.

