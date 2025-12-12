Spor yorumcusu eski Milli oyuncu Tanju Çolak, Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi’nde AEK’ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı köşesine taşıdı.

Çolak, kırmızı-beyazlıların ilk yarıdaki üstünlüğünü vurgularken, ikinci yarıda düşen oyun temposuna dikkat çekti.

Çolak, "UEFA Konferans Ligi’nde bu sezon hikâyeyi en çok renklendiren takımlardan biri Samsunspor’du. Yeni 19 Mayıs Stadı’nda dolu tribünler, iyi zemin ve net bir hedef vardı: Bu maçı kazanıp ilk 8 yolunda çok önemli bir adım atmak" ifadelerini kullanırken maç öncesi Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in sözlerinde haklı çıktığının altını çizdi.

Thomas Reis maç öncesi uyarılarda bulunmuştu

ÇOLAK REIS'E HAK VERDİ

Çolak, Samsun Gazetesi'ndeki köşesinde şu ifadeleri kullandı:

Maç öncesi Thomas Reis’in “Güzel bir galibiyet alırsak ilk 8’deyiz diyebiliriz. Konferans Ligi’nin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız.” sözleri gecenin çerçevesini çiziyordu. Hem rakibe saygı vardı hem de “biz de bu seviyedeyiz” mesajı. Samsunspor ilk düdükle birlikte sahaya tam da bu ciddiyetle çıktı.

Tanju Çolak Reis'e hak verdi

Tanju Çolak yazısında, Samsunspor’un ilk yarıda Avrupa seviyesinde bir futbol ortaya koyduğunu ancak ikinci yarıda oyunun kontrolünü kaybettiğini vurguladı. “Avrupa’da 45 dakika yetmiyor” diyerek kırmızı-beyazlıların maç boyunca aynı tempoyu koruması gerektiğini ifade etti.