Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in basın toplantısından önce bazı görevliler ile gazeteciler arasında tartışma çıktı.

Tartışma daha sonra kavgaya dönüşürken, bazı gazetecilerin darbedildiği belirtildi.

Basın mensupları bunun üzerine toplantıya katılmama kararı aldı. Sarı kırmızılı kulübün yöneticileri devreye girerek, basın mensuplarını toplantıya katılmaya ikna etti.

ÖZBEK AÇIKLAMA YAPTI

Dursun Özbek'e basın toplantısından sonra korumalarının bazı gazetecileri darbetmesiyle ilgili soru yöneltildi.

Özbek basın toplantısı öncesinde yaşananlar için üzgün olduğunu belirterek özür diledi ve konunun takipçisi olacağını açıkladı. Özbek "Lütfen kusura bakmayın" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Son derece üzüldüm. Gerekeni yapacağımı arkadaşıma ifade ettim. Arzu ettiğim şey değil, bizim tarzımız değil. Kimse kusura bakmasın. Gerekeni yapacağımdan da emin olabilirsiniz. Siz Galatasaray'ı haber yapan kişilersiniz. Siz bizim iş ortağımızsınız. Böyle bir tavır olabilir mi? Lütfen kusura bakmayın.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NA ÇOK AĞIR SÖZLER

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu'nun salı günkü basın toplantısındaki sözlerine karşılık verirken, "Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar lafı bir TFF başkanın yakışıyor mu? Köpek kim? Çomaksız gezen kim? Açıklamak zorunda. Kuzu, aslan laflarını da netleştirmesi gerekiyor.

Olayın detayına girdiğimiz zaman kuzu kelimesi, söyleniş şekline bakınca bambaşka bir anlam taşıyor. Bizi kuzu gibi dinlediler dendiği zaman, şu anlamı barındırıyor, sen öyle bir pozisyondasın ki karşımda, ağzını bile açamazsın, laf bile edemezsin. Yüzde yüz tehdit içeren bir kelime. Hiç kimse bunun aksini anlatmaya çalışmasın" dedi.