Dursun Özbek'i üzen kavga: Darbettiler

Dursun Özbek'i üzen kavga: Darbettiler
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in basın toplantısından önce kavga çıktı. Bazı gazetecilerin darbedildiği belirtildi. Özbek, çok üzgün olduğunu belirterek gerekeni yapacağını söyledi. Özbek gazetecilerden özür diledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in basın toplantısından önce bazı görevliler ile gazeteciler arasında tartışma çıktı.
Tartışma daha sonra kavgaya dönüşürken, bazı gazetecilerin darbedildiği belirtildi.

Galatasaray'da Icardi defteri kapandı: Dursun Özbek açıkladıGalatasaray'da Icardi defteri kapandı: Dursun Özbek açıkladı

Basın mensupları bunun üzerine toplantıya katılmama kararı aldı. Sarı kırmızılı kulübün yöneticileri devreye girerek, basın mensuplarını toplantıya katılmaya ikna etti.

ÖZBEK AÇIKLAMA YAPTI

Dursun Özbek'e basın toplantısından sonra korumalarının bazı gazetecileri darbetmesiyle ilgili soru yöneltildi.

2024/11/07/hbgs.jpgÖzbek basın toplantısı öncesinde yaşananlar için üzgün olduğunu belirterek özür diledi ve konunun takipçisi olacağını açıkladı. Özbek "Lütfen kusura bakmayın" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Son derece üzüldüm. Gerekeni yapacağımı arkadaşıma ifade ettim. Arzu ettiğim şey değil, bizim tarzımız değil. Kimse kusura bakmasın. Gerekeni yapacağımdan da emin olabilirsiniz. Siz Galatasaray'ı haber yapan kişilersiniz. Siz bizim iş ortağımızsınız. Böyle bir tavır olabilir mi? Lütfen kusura bakmayın.

Dursun Özbek TFF'ye çok ağır yanıt verdi: Gerilim artıyorDursun Özbek TFF'ye çok ağır yanıt verdi: Gerilim artıyor

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NA ÇOK AĞIR SÖZLER

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu'nun salı günkü basın toplantısındaki sözlerine karşılık verirken, "Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar lafı bir TFF başkanın yakışıyor mu? Köpek kim? Çomaksız gezen kim? Açıklamak zorunda. Kuzu, aslan laflarını da netleştirmesi gerekiyor.
Olayın detayına girdiğimiz zaman kuzu kelimesi, söyleniş şekline bakınca bambaşka bir anlam taşıyor. Bizi kuzu gibi dinlediler dendiği zaman, şu anlamı barındırıyor, sen öyle bir pozisyondasın ki karşımda, ağzını bile açamazsın, laf bile edemezsin. Yüzde yüz tehdit içeren bir kelime. Hiç kimse bunun aksini anlatmaya çalışmasın" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Spor
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci açıklaması
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci açıklaması
Resmen açıklandı: Clifford Omoruyi Galatasaray'da
Resmen açıklandı: Clifford Omoruyi Galatasaray'da