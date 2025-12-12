Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci açıklaması

Fenerbahçe, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi ekim ayında Cenk Tosun'la birlikte kadro dışı bırakmıştı.

O tarihten bu yana Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çalışan İrfan Can'ın adı önce Beşiktaş'la, sonra da Trabzonspor'la anılmıştı.

İrfan Can Kahveci sürprizi: Harekete geçtiler

Hatta Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın bu transferi görüşmek için bir araya gelecekleri de belirtilmişti.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN TEK KELİMELİK CEVAP

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bugün Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem’i ziyaret etti.

Doğan, burada muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelirken, soruları da yanıtladı.

“İrfan Can Kahveci’yi transfer edecek misiniz?” sorusuna ise Doğan tek kelimeyle cevap verdi ve "Hayır" dedi.