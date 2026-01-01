TRT müjdeyi verdi: Ronaldo'nun maçı şifresiz yayınlanacak

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin lideri Al Nassr, Al Ahli'ye konuk olacak.

Yarın oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı 11 maçta yenilmeyen Al Nassr, son hafta maçında Al Ettifaq ile 2-2 berabere kaldı.

Al Ahli ise 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak topladığı 22 puanla 4. sırada yer alıyor.

AL NASSR'IN EN ÖNEMLİ KOZU RONALDO

Karşılaşmanın en önemli ismi Cristiano Ronaldo olacak. Portekizli yıldız, bu sezon Al Nassr ile çıktığı 15 maçta 14 gol atarken 3 de asist yaptı.

LİDERİN MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA

Futbolseverleri sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Al Nassr'ın Al Ahli'ye konuk olacağı mücadele, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.