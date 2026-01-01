TRT müjdeyi verdi: Ronaldo'nun maçı şifresiz yayınlanacak

TRT müjdeyi verdi: Ronaldo'nun maçı şifresiz yayınlanacak
Yayınlanma:
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 13. haftasında oynanacak olan Al Ahli-Al Nassr mücadelesi şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin lideri Al Nassr, Al Ahli'ye konuk olacak.
Yarın oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Ligde oynadığı 11 maçta yenilmeyen Al Nassr, son hafta maçında Al Ettifaq ile 2-2 berabere kaldı.
Al Ahli ise 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak topladığı 22 puanla 4. sırada yer alıyor.

Santos Neymar kararını verdiSantos Neymar kararını verdi

AL NASSR'IN EN ÖNEMLİ KOZU RONALDO

Karşılaşmanın en önemli ismi Cristiano Ronaldo olacak. Portekizli yıldız, bu sezon Al Nassr ile çıktığı 15 maçta 14 gol atarken 3 de asist yaptı.

LİDERİN MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA

Futbolseverleri sevindirecek bir gelişme yaşandı.
Al Nassr'ın Al Ahli'ye konuk olacağı mücadele, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Spor
Süper Lig'in eski yıldızı Fenerbahçe formasıyla paylaşım yaptı: Gündem oldu
Süper Lig'in eski yıldızı Fenerbahçe formasıyla paylaşım yaptı: Gündem oldu
Galatasaray'da transferi "Osimhen'e söylemiş" diyerek açıkladı
Galatasaray'da transferi "Osimhen'e söylemiş" diyerek açıkladı