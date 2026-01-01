Santos Neymar kararını verdi

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den ayrıldıktan sonra yetiştiği kulüp Santos'a geri dönen Neymar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

SANTOS NEYMAR KARARINI VERDİ

ESPN'de yer alan habere göre; Santos, 2026 sezonunun başlaması sonrası Neymar'ın sözleşmesini bir yıl daha uzatacak.

Santos'tan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kulüpten dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

''ZAMAN YAKLAŞIYOR'' PAYLAŞIMI

Paylaşılan görüntülerde stadyumda “10 Ocak 2026” tarihinin dikkat çekmesi ve gönderinin “Zaman yaklaşıyor” mesajıyla yapılması, Neymar ile yeni sözleşme imzalandığı yönünde yorumlara yol açtı.

Santos, 10 Ocak’ta kendi sahasında Novorizontino ile karşı karşıya gelecek.

NEYMAR'IN SANTOS PERFORMANSI

Santos formasıyla 28 maçta forma giyen Neymar, 11 gol atarken 4 asist yaptı.