Santos Neymar kararını verdi

Santos Neymar kararını verdi
Yayınlanma:
Brezilya ekibi Santos, yıldız futbolcusu Neymar'ın geleceği ile ilgili önemli bir karar aldı.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den ayrıldıktan sonra yetiştiği kulüp Santos'a geri dönen Neymar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

SANTOS NEYMAR KARARINI VERDİ

ESPN'de yer alan habere göre; Santos, 2026 sezonunun başlaması sonrası Neymar'ın sözleşmesini bir yıl daha uzatacak.
Santos'tan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kulüpten dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Süper Lig'in eski yıldızı Fenerbahçe formasıyla paylaşım yaptı: Gündem olduSüper Lig'in eski yıldızından F.Bahçe paylaşımı

''ZAMAN YAKLAŞIYOR'' PAYLAŞIMI

Paylaşılan görüntülerde stadyumda “10 Ocak 2026” tarihinin dikkat çekmesi ve gönderinin “Zaman yaklaşıyor” mesajıyla yapılması, Neymar ile yeni sözleşme imzalandığı yönünde yorumlara yol açtı.
Santos, 10 Ocak’ta kendi sahasında Novorizontino ile karşı karşıya gelecek.

NEYMAR'IN SANTOS PERFORMANSI

Santos formasıyla 28 maçta forma giyen Neymar, 11 gol atarken 4 asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Spor
TRT müjdeyi verdi: Ronaldo'nun maçı şifresiz yayınlanacak
TRT müjdeyi verdi: Ronaldo'nun maçı şifresiz yayınlanacak
Süper Lig'in eski yıldızı Fenerbahçe formasıyla paylaşım yaptı: Gündem oldu
Süper Lig'in eski yıldızı Fenerbahçe formasıyla paylaşım yaptı: Gündem oldu
Galatasaray'da transferi "Osimhen'e söylemiş" diyerek açıkladı
Galatasaray'da transferi "Osimhen'e söylemiş" diyerek açıkladı