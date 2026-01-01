Süper Lig'in eski yıldızı Fenerbahçe formasıyla paylaşım yaptı: Gündem oldu

Yayınlanma:
Yaz transfer döneminde Göztepe'den Leipzig'e transfer olan Romulo, Fenerbahçe formasıyla yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Süper Lig ekibi Göztepe'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Romulo Cardoso, 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Alman ekibi Leipzig'e transfer olmuştu.
Brezilyalı futbolcu, 2025'e veda ettiği sosyal medya paylaşımında dikkat çeken bir harekete imza attı.

Fenerbahçe'ye kötü haber: Bu hiç beklenmiyorduFenerbahçe'ye kötü haber

FENERBAHÇE FORMASIYLA PAYLAŞIM YAPTI

23 yaşındaki golcü oyuncu, sosyal medya gönderisinde sırtında Edin Dzeko yazan Fenerbahçe formasını giydiği fotoğrafı da paylaştı.
Romulo'nun yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.

romulo.jpg
İşte Romulo'nun Fenerbahçe paylaşımı

ALMANYA KARNESİ

Bu sezon Leipzig formasıyla 12 maça çıkan Romulo, 4 gol atarken 3 de gol pası verdi.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan golcü oyuncunun kulübü ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

