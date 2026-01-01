Afrika Uluslar Kupası'ndan elendiler: Hükümet eşi benzeri görülmemiş karar aldı

Gabon'da hükümet, Afrika Uluslar Kupası'ndan elenen milli takımı ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.

SÜRESİZ ASKIYA ALINDI

Hükümetten yapılan açıklamada, Gabon Milli Takımı'nın kupada alınan "onur kırıcı" sonuçlar sebebiyle süresiz askıya alındığı ve teknik heyetin sözleşmelerinin feshedildiği belirtildi.

Pierre-Emerick Aubameyang ve Bruno Ecuele Manga'nın milli takımda forma giymesinin hükümet kararıyla yasaklandığı da ifade edildi.

Ayrıca Gabon Futbol Federasyonuna tam sorumluluk üstlenmesi konusunda çağrıda bulunuldu.

LEMINA DA KADRODAYDI

Galatasaray'dan Mario Lemina'nın da forma giydiği Gabon, 2025 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Fildişi Sahili, Kamerun ve Mozambik ile mücadele etti. Gabon, üç maç sonunda puansız son sırada yer alarak turnuvanın grup aşamasında elendi.