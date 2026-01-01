Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay sözler: Çok amatörler

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rade Krunic, ülkesinin basınına flaş açıklamalar yaptı.

Sarı-lacivertlilerin 2023-2024 sezonunun devre arasında transfer ettiği ve sezon sonu bedelsiz olarak Kızıyıldız'a yolladığı orta saha oyuncusu Rade Krunic, ülkesinde yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
Kurir'e röportaj veren 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de çok zorlandığını belirtti.

''FUTBOL KONUSUNDA ÇOK AMATÖRLER''

Rade Krunic açıklamasında, "Fenerbahçe'de çok zor bir ortam var. Gerçekten çok zor... Böylesine büyük hedefleri ve organizasyonu olan büyük bir kulübün bu kadar basit düşünmesine şaşırdım. Futbol konusunda çok amatörler ve doğru şekilde anlamıyorlar. İtalya'dan Türkiye'ye gelmek arasında çok büyük bir fark var. Nereye gittiğimi biliyordum, kulüpte beni bekleyen Dusan Tadic ve Edin Dzeko bana anlatmışlardı.
Livaković ve Zajc de oradaydı. Bana Fenerbahçe'nin ne olduğunu anlattılar ama bu kadar amatör olmalarını anlayamadım. Dürüst olmak gerekirse ne olduğunu anlayamadım. Futbol tarzı bile kaotikti. İtalya'da tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmeye alışmıştım. Sahada doğaçlama oynamam ve sürprizler yapmam istendi ama ben öyle değilim." ifadelerini kullandı.

2024/11/08/hbfb.jpg

GALATASARAY VE FENERBAHÇE KIYASI

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyasladı ve "Yeni sezonda Jose Mourinho geldi. Ben de kendim için bir fırsat gördüm. Roma'nın teknik direktörüyken beni arıyordu. Onunla çalışabileceğime emindim çünkü mükemmel bir teknik direktör. Ama Fenerbahçe'nin de teknik direktörü olmadığını, onu defansif olmakla, takımının yeterince gol atmamakla eleştirdiler. Kazanma zihniyetine sahip olduğunu, maç kazanmayı bildiğini ve sonuç için oynadığını söylediler. Bunlarla pek ilgilenmediler. Sonuç olarak o da gitmek zorunda kaldı. Belki de 12 yıldır neden şampiyonluk kazanamadıklarını kendilerine sormalılar. Onlara kıyasla Galatasaray daha çok Avrupa odaklı ve bu yüzden ligi domine ediyor." dedi.

