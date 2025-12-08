İrfan Can Kahveci sürprizi: Harekete geçtiler

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

İrfan Can'a daha önce Beşiktaş'ın talip olduğu ileri sürülmüştü. Bu kez de Trabzonsporluların İrfan Can için harekete geçtikleri bildirildi. Fanatik'teki habere göre İrfan Can Kahveci'yi Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istedi.

İrfan Can istedi Sadettin Saran kabul etti

Bordo mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın Tekke'nin istediğini olumlu karşıladığı, kısa süre içinde de Fenerbahçe'yle görüşeceği belirtildi.

Trabzonspor'un teklifinin içeriği de belli oldu. Bordo mavililerin 28 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kadrosuna bağlamayı planladığı öğrenildi.

İRFAN CAN AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

İrfan Can Kahveci, zaman zaman kadroya dönmek için Fenerbahçe yönetimine ve teknik direktör Domenico Tedesco'ya mesaj göndermişti. Ancak herhangi bir gelişme yaşanmadı. Yıldız oyuncunun bunun üzerine forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ileri sürüldü.

Trabzonspor'un ara transferin başlamasıyla birlikte İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe Kulübü'ne resmi başvuruyu yapacağı da iddia edildi.