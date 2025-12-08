İrfan Can Kahveci sürprizi: Harekete geçtiler

İrfan Can Kahveci sürprizi: Harekete geçtiler
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İddiaya göre transfer için harekete geçtiler.

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

İrfan Can'a daha önce Beşiktaş'ın talip olduğu ileri sürülmüştü. Bu kez de Trabzonsporluların İrfan Can için harekete geçtikleri bildirildi. Fanatik'teki habere göre İrfan Can Kahveci'yi Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istedi.

İrfan Can istedi Sadettin Saran kabul ettiİrfan Can istedi Sadettin Saran kabul etti

Bordo mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın Tekke'nin istediğini olumlu karşıladığı, kısa süre içinde de Fenerbahçe'yle görüşeceği belirtildi.

Trabzonspor'un teklifinin içeriği de belli oldu. Bordo mavililerin 28 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kadrosuna bağlamayı planladığı öğrenildi.

İRFAN CAN AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

İrfan Can Kahveci, zaman zaman kadroya dönmek için Fenerbahçe yönetimine ve teknik direktör Domenico Tedesco'ya mesaj göndermişti. Ancak herhangi bir gelişme yaşanmadı. Yıldız oyuncunun bunun üzerine forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ileri sürüldü.

2024/11/08/hbfb.jpgTrabzonspor'un ara transferin başlamasıyla birlikte İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe Kulübü'ne resmi başvuruyu yapacağı da iddia edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşma salonundan vaadini açıkladı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Spor
Myriam Sylla: Madem dansa kalktık dans edeceğiz
Myriam Sylla: Madem dansa kalktık dans edeceğiz
Hacıosmanoğlu ile Sadettin Saran zirvesi: Penaltı krizi
Hacıosmanoğlu ile Sadettin Saran zirvesi: Penaltı krizi