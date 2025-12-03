Fenerbahçe'de kadro dışı olan İrfan Can Kahveci ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Buna göre İrfan Can istedi, Sadettin Saran kabul etti.

HT Spor'daki habere göre İrfan Can Kahveci, başkan Sadettin Saran'a görüşme yapmak istediğini bildirdi. Sadettin Saran'ın da bunu kabul ettiği belirtildi.

Görüşmenin kısa sürede yapılması planlanırken, İrfan Can Kahveci ile ilgili 3 seçenek olduğu ileri sürüldü.

Buna göre;

- İrfan Can Kahveci hemen takıma dönecek!

- Ara transferde ayrılık kararı alınacak!

- Kadro dışı durumu devre arasına kadar devam edecek!

İRFAN CAN U19 TAKIMIYLA ÇALIŞIYOR

İrfan Can Kahveci, kadro dışı bırakıldığından bu yana çalışmalarını Fenerbahçe'nin U19 takımıyla birlikte Dereağzı Tesisleri'nde sürdürüyor.

30 yaşındaki futbolcu, milli maçın ardından da A takıma dönmek istediğini bildirmişti. Ancak bu isteği gerçekleşmemişti.