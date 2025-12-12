Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe iddiası: Hem de Beşiktaş'ın stadında

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç takımı Brann'ı deplasmanda 4-0 yenmesini değerlendiren Rıdvan Dilmen çarpıcı bir iddiada da bulundu.

Sports Digitale YouTube kanalında konuşan Dilmen, şunları söyledi:

karşılaşmayı değerlendirdi.

"Eğer Talisca’yı stoperin kucağına verirsen, Talisca’yı zaten Fenerbahçe’ye alma. Benim ideal orta saham İsmail–Fred–Talisca’dır. Asensio da olur. Bazen Asensio’yu sağda da kullanabilirsin; girer çıkar, yer değiştirerek oynar. Asensio’ya kötü oyuncu asla demem. Temposunu biraz daha artırması lazım. Maçın başından itibaren damgasını vurması lazım. Bence hoca, akşam uçakta Mert Müldür hakkında şöyle düşünmüştür: ‘Ya ben bunu çok mu terk ettim acaba?’ Terk etmiştin çocuğu hocam. Semedo’yla dönüşümlü oynatıp dinlendirebilirdin.

Nene, iki sene sonra oyun olarak daha farklı yerlerde olabilir. Parası falan konuşuluyor ama Fenerbahçe’nin Nene’ye yatırımı kötü bir yatırım değil. Şu an bir geçiş döneminde. Zaman zaman sallanacak.

Fred son haftalarda niye farklı oynuyor? Kayseri maçında muazzam oynadı. Benim de profil olarak çok beğendiğim bir oyuncu. Rize’de ilk yarı biraz kötüydü ama ikinci yarı toparlandı; sonuç 5-2 oldu. Fenerbahçe iki maçta 9 gol atmış oldu. Demek ki bu şekilde üretebiliyorsun. Sonra Ferencvaros ve Galatasaray maçında kesti; pozisyonu yok. Sonra Başakşehir maçında oynattı ve Fred, Fenerbahçe adına maçın en iyi oyuncusuydu. İyi oynadığı dakikalarda oyundan çıkardı. Doğrulardan saptığınız zaman cezayı yersiniz."

"GÖNLÜMÜZDEN GEÇEN FENERBAHÇE'NİN OLMASI"

Dilmen, UEFA Avrupa Ligi'nde finalin Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda oynanacağını hatırlattı ve şöyle konuştu:

"Aston Villa, Fenerbahçe, Porto, Lyon, Stuttgart, Roma. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak finalde bu 6 takımdan ikisinin olacağını düşünüyorum. Tabii ki gönlümüzden geçen Fenerbahçe’nin de orda olması."