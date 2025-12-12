Norveç basını şok oldu: Fenerbahçe kabusu yaşattı

Norveç basını şok oldu: Fenerbahçe kabusu yaşattı
Yayınlanma:
Norveç spor basını, Brann - Fenerbahçe karşılaşmasını çok sert manşetlerle gördü. Bergen'in kendi sahasında aldığı ağır yenilgi ve erken gelen kırmızı kart, ülke medyasında geniş yer buldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki zorlu Norveç deplasmanında 4-0'lık zaferi ülke basınında geniş yer buldu. Sarı - Lacivertlilere görkemli galibiyeti 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 36, 44 ve 65. dakikalarda ise Anderson Talisca'nın golleri getirdi.

Norveç basını karşılaşmayı manşetlerden duyurdu. İşte Brann'ın 4-0'lık mağlubiyeti sonrası manşetler:

2024/11/08/hbfb.jpg

Bergens Tidende: Kabus gecesi

Bergen’in yerel gazetesi BT, karşılaşmayı Brann adına “tam anlamıyla bir kâbus” olarak nitelendirdi. Haberde Fenerbahçe’nin oyunun ilk dakikalarından itibaren üstünlüğü ele aldığı vurgulanırken, Brann savunmasının ciddi zaaflar gösterdiği ifade edildi. Teknik direktör Freyr Alexandersson’un maç sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadığı aktarıldı.

Fenerbahçe Norveç'i nasıl alev alev yaktı: Karlar ülkesinde kor ateş oldularFenerbahçe Norveç'i nasıl alev alev yaktı: Karlar ülkesinde kor ateş

Verdens Gang: Fiyasko

Norveç’in en çok okunan gazetesi VG, mağlubiyetin yanı sıra hakem kararlarını ön plana çıkardı. Özellikle Brannlı Helland’ın erken gördüğü kırmızı kartın maçın kaderini belirlediği savunuldu. Alexandersson’un hakemi “kibirli” bulduğu ve kararların oyunun dengesini bozduğunu söylediği vurgulandı

NRK Spor: Ezildik

Devlet kanalı NRK, Brann’ın hem fiziksel hem taktik olarak Fenerbahçe’nin gerisinde kaldığını yazdı. Haberde, 11’e 11 oynanan bölümde dahi oyunun kontrolünün Türk temsilcisinde olduğu vurgulandı. Brann’ın Avrupa sahnesindeki kırılganlığına dikkat çekildi

TV 2 Sport: Avrupa dersi verdiler

TV 2, karşılaşmayı “acı bir Avrupa dersi” olarak tanımladı. Fenerbahçe’nin tecrübesi ve bireysel kalite farkı öne çıkarılırken, Brann’ın bu seviyede daha disiplinli oynaması gerektiği yorumu yapıldı

NORVEÇ BASINI ŞOK OLDU

Norveç medyasında genel kanı şu başlıkta birleşti:
Brann, Avrupa seviyesiyle yüzleşti.
Fenerbahçe kalite ve tecrübe farkını net biçimde gösterdi
Hakem kararları tartışmalı olsa da mağlubiyet tek başına buna bağlanmadı.

brann.jpeg

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Bu arada maç sonrası Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu tribünde bir grubun bölücü örgütün pankartını açması olaylara neden oldu. Polis sert müdahalede bulundu.

Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Spor
TFF gece yarısı açıkladı: Galatasaray'a tarihi ceza
TFF gece yarısı açıkladı: Galatasaray'a tarihi ceza
Son dakika | Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika | Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Dursun Özbek Rumeli Kavağı'nda bakın kimle buluştu: Sürpriz zirve
Dursun Özbek Rumeli Kavağı'nda bakın kimle buluştu: Sürpriz zirve