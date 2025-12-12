Norveç basını şok oldu: Fenerbahçe kabusu yaşattı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki zorlu Norveç deplasmanında 4-0'lık zaferi ülke basınında geniş yer buldu. Sarı - Lacivertlilere görkemli galibiyeti 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 36, 44 ve 65. dakikalarda ise Anderson Talisca'nın golleri getirdi.
Norveç basını karşılaşmayı manşetlerden duyurdu. İşte Brann'ın 4-0'lık mağlubiyeti sonrası manşetler:
Bergens Tidende: Kabus gecesi
Bergen’in yerel gazetesi BT, karşılaşmayı Brann adına “tam anlamıyla bir kâbus” olarak nitelendirdi. Haberde Fenerbahçe’nin oyunun ilk dakikalarından itibaren üstünlüğü ele aldığı vurgulanırken, Brann savunmasının ciddi zaaflar gösterdiği ifade edildi. Teknik direktör Freyr Alexandersson’un maç sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadığı aktarıldı.
Verdens Gang: Fiyasko
Norveç’in en çok okunan gazetesi VG, mağlubiyetin yanı sıra hakem kararlarını ön plana çıkardı. Özellikle Brannlı Helland’ın erken gördüğü kırmızı kartın maçın kaderini belirlediği savunuldu. Alexandersson’un hakemi “kibirli” bulduğu ve kararların oyunun dengesini bozduğunu söylediği vurgulandı
NRK Spor: Ezildik
Devlet kanalı NRK, Brann’ın hem fiziksel hem taktik olarak Fenerbahçe’nin gerisinde kaldığını yazdı. Haberde, 11’e 11 oynanan bölümde dahi oyunun kontrolünün Türk temsilcisinde olduğu vurgulandı. Brann’ın Avrupa sahnesindeki kırılganlığına dikkat çekildi
TV 2 Sport: Avrupa dersi verdiler
TV 2, karşılaşmayı “acı bir Avrupa dersi” olarak tanımladı. Fenerbahçe’nin tecrübesi ve bireysel kalite farkı öne çıkarılırken, Brann’ın bu seviyede daha disiplinli oynaması gerektiği yorumu yapıldı
NORVEÇ BASINI ŞOK OLDU
Norveç medyasında genel kanı şu başlıkta birleşti:
Brann, Avrupa seviyesiyle yüzleşti.
Fenerbahçe kalite ve tecrübe farkını net biçimde gösterdi
Hakem kararları tartışmalı olsa da mağlubiyet tek başına buna bağlanmadı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Bu arada maç sonrası Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu tribünde bir grubun bölücü örgütün pankartını açması olaylara neden oldu. Polis sert müdahalede bulundu.