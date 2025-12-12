Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki zorlu Norveç deplasmanında 4-0'lık zaferi ülke basınında geniş yer buldu. Sarı - Lacivertlilere görkemli galibiyeti 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 36, 44 ve 65. dakikalarda ise Anderson Talisca'nın golleri getirdi.

Norveç basını karşılaşmayı manşetlerden duyurdu. İşte Brann'ın 4-0'lık mağlubiyeti sonrası manşetler:

Bergens Tidende: Kabus gecesi

Bergen’in yerel gazetesi BT, karşılaşmayı Brann adına “tam anlamıyla bir kâbus” olarak nitelendirdi. Haberde Fenerbahçe’nin oyunun ilk dakikalarından itibaren üstünlüğü ele aldığı vurgulanırken, Brann savunmasının ciddi zaaflar gösterdiği ifade edildi. Teknik direktör Freyr Alexandersson’un maç sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadığı aktarıldı.

Verdens Gang: Fiyasko

Norveç’in en çok okunan gazetesi VG, mağlubiyetin yanı sıra hakem kararlarını ön plana çıkardı. Özellikle Brannlı Helland’ın erken gördüğü kırmızı kartın maçın kaderini belirlediği savunuldu. Alexandersson’un hakemi “kibirli” bulduğu ve kararların oyunun dengesini bozduğunu söylediği vurgulandı

NRK Spor: Ezildik

Devlet kanalı NRK, Brann’ın hem fiziksel hem taktik olarak Fenerbahçe’nin gerisinde kaldığını yazdı. Haberde, 11’e 11 oynanan bölümde dahi oyunun kontrolünün Türk temsilcisinde olduğu vurgulandı. Brann’ın Avrupa sahnesindeki kırılganlığına dikkat çekildi

TV 2 Sport: Avrupa dersi verdiler

TV 2, karşılaşmayı “acı bir Avrupa dersi” olarak tanımladı. Fenerbahçe’nin tecrübesi ve bireysel kalite farkı öne çıkarılırken, Brann’ın bu seviyede daha disiplinli oynaması gerektiği yorumu yapıldı

NORVEÇ BASINI ŞOK OLDU

Norveç medyasında genel kanı şu başlıkta birleşti:

Brann, Avrupa seviyesiyle yüzleşti.

Fenerbahçe kalite ve tecrübe farkını net biçimde gösterdi

Hakem kararları tartışmalı olsa da mağlubiyet tek başına buna bağlanmadı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Bu arada maç sonrası Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu tribünde bir grubun bölücü örgütün pankartını açması olaylara neden oldu. Polis sert müdahalede bulundu.