Ne Vargas ne Hande ne Orro durdurabildi: Fenerbahçe'yi tek başına sildi süpürdü

Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki derbide VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken, Marina Markova galibiyetin mimarı oldu ve Fenerbahçe'yi tek başına sildi süpürdü.

Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki derbi maç nefes kesen bir derbiye sahne oldu. Ligin yenilgisiz 2 takımı Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya geldi. Maçı VakıfBank 3-2 kazanarak liderliğini korurken, Fenerbahçe Medicana ilk yenilgisini aldı.

Sadettin Saran da geldi: Fenerbahçe yıkıldıSadettin Saran da geldi: Fenerbahçe yıkıldı

Karşılaşmanın skorunda en etkili isim VakıfBank'tan Marina Markova oldu. Markova'yı ne Vargas, ne Hande, ne de Orro durdurabildi. Zaman zaman 3'lü blokla karşılık vermeye çalışsalarda Markova 36 sayı yaparak maçın en skorer ismi oldu.

KİM OYNADI KAÇ SAYI YAPTI

Nefes kesen maçta oynayan oyuncular ve yaptıkları sayılar şöyle:

FENERBAHÇE MEDICANA: Aslı Kalaç 7, Melissa Vargas 21, Hande Baladın 16, Erda Erdem Dündar 16, Alessia Orro 4, Arina Fedorovtseva 26, Gizem Örge (L)

VAKIFBANK: Cansu Özbay 3, Marina Markova 36, Zehra Güneş 3, Tijana Boskovic 14, Helena Cazaute 6, Deniz Uyanık 5, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Aylin Sarıoğlu Acar (L), Derya Cebecioğlu 1, Katarina Dangubic 3

SETLER: 25-14, 21-25, 25-17, 23-25, 13-15

SET SÜRELERİ: 20’, 31’, 23’, 30’, 23’

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

