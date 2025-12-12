Bahis soruşturması: Başsavcılıktan Barış Alper ve Abdülkerim Bardakcı açıklaması

Yayınlanma:
Futbolda bahis soruşturması. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı açıklaması geldi.

Futbolda bahis soruşturması sürerken, Galatasaray'ın 2 futbolcusu Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Süper Lig'i karıştıracak iddia: Bahis soruşturmasında flaş gelişmeSüper Lig'i karıştıracak iddia: Bahis soruşturmasında flaş gelişme

Bahis operasyonunda Galatasaraylı Metehan Baltacı tutuklanmıştı. Metehan Baltacı'nın cep telefonundaki yazışmaların incelendiği, bunun sonucunda da Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldığı öne sürülmüştü.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Bu iddia üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada "Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

