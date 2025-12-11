Süper Lig'i karıştıracak iddia: Bahis soruşturmasında flaş gelişme

Yayınlanma:
Bahis soruşturmasına dair konuşan Tuncay Kurtuluş, savcılığın, Süper Lig'den 2 yıldızı daha incelemeye aldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak gibi isimler mahkemece tutuklandı.

Savcılığın hazırladığı dosyada oynanan bahisler ve Whatsapp konuşmaları gibi belgelere yer verilirken flaş bir iddia ortaya atıldı.

“2 FUTBOLCU DAHA İNCELENECEK”

Sabah’tan Tuncay Kurtuluş’un haberine göre savcılık, bahis soruşturmasını genişletti. Elde edilen bilgiler neticesinde Süper Lig’in 2 yıldız futbolcusu da incelenecek.

SON OPERASYONDA TUTUKLANAN İSİMLER

Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Ümit Kaya, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALANLAR

Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

