Dursun Özbek'ten sürpriz teklif: Hacıosmanoğlu son anda reddetti

Dursun Özbek'ten sürpriz teklif: Hacıosmanoğlu son anda reddetti
Yayınlanma:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na sürpriz daveti günler sonra ortaya çıktı.

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki gerilim giderek artıyor.

İkili, Fenerbahçe derbisi ve Samsunspor maçındaki hakem kararları nedeniyle anlaşmazlık yaşarken ilginç bir detay ortaya çıktı.

MONACO MAÇINA ÇAĞIRDI

Aydın Cingöz’ün haberine göre geçtiğimiz günlerde Riva’ya giderek Hacıosmanoğlu ile görüşen Dursun Özbek, kendisini ve eşini Monaco maçına davet etti.

gs.jpg

HACIOSMANOĞLU GİTMEKTEN VAZGEÇTİ

Maça gitmeyi kabul eden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Abdullah Kavukçu'nun yaptığı açıklamalar sonrası bu kararından vazgeçti.

2024/11/07/hbgs.jpg

PROTESTO KARARI

TFF’nin hakem kararlarından rahatsız olan Galatasaray’ın Antalyaspor maçında protesto amaçlı siyah formayla çıkacağı da gelen haberler arasında.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın döneceği maç belli olduGalatasaray'da Uğurcan Çakır'ın döneceği maç belli oldu

DURSUN ÖZBEK KONUŞACAK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 12 Aralık Cuma günü statta bir açıklama yapacak. Özbek’in eleştirilerde bulunması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Spor
Fenerbahçe'de hatası olay olmuştu: Takımdan ayrılıyor
Fenerbahçe'de hatası olay olmuştu: Takımdan ayrılıyor
Fenerbahçe'den En Nesyri de gidiyor: Resmi açıklama geldi
Fenerbahçe'den En Nesyri de gidiyor: Resmi açıklama geldi