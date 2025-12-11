Dursun Özbek'ten sürpriz teklif: Hacıosmanoğlu son anda reddetti

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki gerilim giderek artıyor.

İkili, Fenerbahçe derbisi ve Samsunspor maçındaki hakem kararları nedeniyle anlaşmazlık yaşarken ilginç bir detay ortaya çıktı.

MONACO MAÇINA ÇAĞIRDI

Aydın Cingöz’ün haberine göre geçtiğimiz günlerde Riva’ya giderek Hacıosmanoğlu ile görüşen Dursun Özbek, kendisini ve eşini Monaco maçına davet etti.

HACIOSMANOĞLU GİTMEKTEN VAZGEÇTİ

Maça gitmeyi kabul eden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Abdullah Kavukçu'nun yaptığı açıklamalar sonrası bu kararından vazgeçti.

PROTESTO KARARI

TFF’nin hakem kararlarından rahatsız olan Galatasaray’ın Antalyaspor maçında protesto amaçlı siyah formayla çıkacağı da gelen haberler arasında.

DURSUN ÖZBEK KONUŞACAK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 12 Aralık Cuma günü statta bir açıklama yapacak. Özbek’in eleştirilerde bulunması bekleniyor.