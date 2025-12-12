TFF ile Galatasaray arasında yaşanan gerilim tırmanıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kameraların karşısına geçti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Basın Toplantı Odası’ndaki toplantıda Özbek, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözlerine yanıt verirken çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.

Son Dakika | Galatasaray suç duyurusunda bulundu

Canlı aktarıyoruz:

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ

Salı akşamı Monaco maçında istemediğimiz bir sonuç aldı. Ancak Şampiyonlar Ligi iddiamıza engel olmayacak. Önümüzde 2 maç var onlara konsantre olacağız. Ben takıma ve futbolculara güveniyorum

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NA ÇOK SERT SÖZLER

Monaco maçı konsantrasyonumuz bozulmasın diye bekledim. Artık susmak mümkün değil. TFF Başkanı bu önemli maçımızdan saatler önce kameralar karşısında maksatlı açıklamalarla tarafsızlığını kaybetmiştir.

Göreve geldiğinden beri iki tane olağanüstü açıklama yaptı. İkisi de kulübümüze cevap vermek için. Sanki Türk futbolunda başka problem yokmuş gibi uçaktan iner inmez bize laf yetiştirmek için kamera karşısına geçti. Neymiş efendim, kuranın mutluluğunu ve gururunu yaşayamamış.

SEN MONACO'YA BAŞARILAR DİLEMİŞ OLUYORSUN?

Benim en önemli Şampiyonlar Ligi maçımın olduğu gün bu açıklamayı yapıyorsun. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı milli gururu hak etmiyor mu? Milli bir olay değil mi yani?

Bir de Galatasaray'a başarılar diliyor. Sen konuşmalarla başarıları Monaco'ya dilemiş vaziyettesin.

KÖPEK KİM? ÇOMAKSIZ GEZEN KİM?

Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar lafı bir TFF başkanın yakışıyor mu? Köpek kim? Çomaksız gezen kim? Açıklamak zorunda. Kuzu, aslan laflarını da netleştirmesi gerekiyor.

Olayın detayına girdiğimiz zaman kuzu kelimesi, söyleniş şekline bakınca bambaşka bir anlam taşıyor. Bizi kuzu gibi dinlediler dendiği zaman, şu anlamı barındırıyor, sen öyle bir pozisyondasın ki karşımda, ağzını bile açamazsın, laf bile edemezsin. Yüzde yüz tehdit içeren bir kelime. Hiç kimse bunun aksini anlatmaya çalışmasın.

BANA SÜREKLİ DURSUN AĞABEY DİYORSUN

Bana sürekli Dursun Ağabey, Dursun Ağabey diyorsun. Mikrofon karşısına geçince 'bizi kuzu gibi dinledir' diyorsun. Ben bir maçla ilgili çektiğimiz videoları ve onları anlatmaya geldik. Biz size bir şeyler anlattık, videolarda pozisyonları gösterdik. Sen ne demişsin de ben kuzu gibi dinlemişim!

Türk futboluna bu jargonu sokmak son derece yanlış. Ben sana 'sen de beni koyun gibi dinledin' mi diyeceğim! Bu seviyeye inmemeye çalışıyoruz. Bu seviye Türk futboluna yakışan bir seviye değil. Kim olursan ol, nereden gelirsen gel bu üslupla bu TFF başkanlığı koltuğu doldurulamaz.

O MAÇTA FENERBAHÇE'NİN HAKKI YENMİŞ

Videoyu izlettik, videoyla ilgili Sayın Başkanın 'O maçta Fenerbahçe'nin hakkı yenmiş' diye açıklama yaptı. Yahu biz sizden adaleti isterken ve uygulamanın eşitlik ilkesini isterken takım ayrımı yapmıyoruz. İster Galatasaray ister Beşiktaş ister Fenerbahçe olsun uygulamada hak yeme varsa bunun arkasından cezanın gelmesi lazım. Sen bunu getirip 'ceza verecektik', duyumları söylüyorum; 'siz geldiniz cezayı vermekten vazgeçtik'. Böyle bir adalet anlayışı, uygulama olabilir mi!

ALLAH'IN SOPASI YOKTUR

Sayın başkan, sen Türk futbolunda en tarafsız olması gereken konumundasın. Maç pozisyonları hakkında konuşuyorsun, yayıncı kuruluşa Galatasaray'la ilgili yorum yaptıkları için aba altından sopa gösteriyorsun. Allah'ın lütfuyla o koltuğa geldiğiniz söylüyorsunuz ama unutmayın, Allah'ın sopası yoktur.

TFF GALATASARAY NEFRETİYLE YÖNETİLİYOR

Bugün geldiğimiz nokta son derece net. Bugünkü futbol federasyonun Galatasaray'a karşı tutumu gizlenemez hale gelmiştir. Bütün taraftarlarımız bilmelidir ki TFF Galatasaray nefretiyle yönetilmektedir. Aldıkları adaletsiz kararlarla 'kuzu gibi dinlediler' diyip bu gerginliği en üst seviyeye taşıyorsunuz. 'Kuzu gibi dinlediler' ne demek ya! Önemli günler geçiriyoruz. Buradan son bir sözüm de Galatasaray'ı sevenlere olacak. Bu takım son 3 sezonda tüm ittifakları yenerek şampiyon oldu. Yine şampiyon olacağız. Her zamanki gibi başaracağız. Şimdi kenetlenme zamanı.

Dört bir yandan yaylım ateşine tutulduk. Bu sabah çıkan haberlere bakın. Bugün yapılan uygulamalara baktığınızda amacın ne olduğu kesin. Hiç kimse Galatasaray'ın hakkını elinden alamaz. Bunları çok gördük. Son 3 sene içinde bunların hepsini yaşadık. Değerli arkadaşlarım, taraftarlarım, camiamın üyeleri, tam kenetlenme zamanı. Başka Galatasaray yok.