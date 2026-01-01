Galatasaray'da transferi "Osimhen'e söylemiş" diyerek açıkladı

Galatasaray'da ara transfer için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılı yönetime yakınlığı ile bilinen gazeteci Levent Tüzemen, transfer çalışmalarıyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

Tüzemen, Libero TV Youtube kanalında şunları söyledi:

"Atletico Madrid'in oyuncusu Griezmann 34 yaşında ve bu süreç içerisinde Galatasaray öyle yüksek maliyetle Griezmann'ı transfer etmez. Şu anda Galatasaray'ın elindeki oyunculara bakarsanız Griezmann'ın geldiğin zaman kimseyi kesemez.

Galatasaray'a müjdeli haberleri TRT'de peş peşe verdiler

Galatasaray'ın Atletico Madrid ile maçı var. Griezmann da oynayacak. Hep beraber o maçı izleyeceğiz. Ama Griezmann'ın Atletico Madrid'de çok mutlu olduğunu biliyorum ve bir yere gitmek istemediğini de duydum."

"GALATASARAY'I KAZIKLAMAYA ÇALIŞTILAR"

"Real Madrid eğer Rüdiger'i bırakıyorsa almanın hiçbir anlamı yok. Rüdiger, Galatasaray'ın stopere aradığı bir oyuncu değil. Bir ara Sergio Ramos vardı da vardı ve dile getirdiler. Galatasaray'ı kazıklamaya çalıştılar. Galatasaray, o tuzağa düşmedi. Rüdiger konusunda da tuzağa düşeceğini zannetmiyorum."

"HAKAN ÇALHANOĞLU'NDA INTER 40'A ÇIKTI"

"Galatasaray, Hakan Çalanoğlu'nu istedi.

Inter de 30 milyon Euro'dan 40'a çıktı. Ne yapacağız yani? Burası Merkez Bankası değil ki para basalım. Yani bir defa 'Petrol çıktı' dedik işte orada da Osimeni aldılar. Başka yerden çıkmıyor. Başka kuyu yok. Manchester United'dan Manuel Ugarte ismini duydum. Özellikle de bunu yakından takip eden adam Toreira. Sadece Ugarte değil, 4 tane futbolcu var. O 4 futbolcudan bir tanesi olur. Ruben Neves de bunlardan bir tanesi. Torreira'dan dolayı vatandaşı olduğu için Ugarte'ye transfer etmek mantıklı ama rakam yüksek."

"OSİMHEN'E GALATASARAY DEMİŞ"

"Galatasaray, Lokman transferinden vazgeçmedi. Atalanta'nın istediği paralar vermek kolay değil. Atalanta'yı ekonomik yönden ikna edebilirlerse bu transfer gerçekleşir.

Benim bildiğim Lokman da Türkiye gelmek istediğinde Osimhen'den kaynaklanan bir destekle Galatasaray'ı tercih edeceğini Osimhen'e söylemiş. Benim aldığım bilgi bu. Bu transferde Osimhen aracı oluyor. Yeter ki bonservis konusunda bir yere gelsinler."