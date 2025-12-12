Türkiye’de futbolu sarsan bahis ve şike soruşturması genişleyerek devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 39 kişinin gözaltına alındığı, aralarında futbolcular ve kulüp yöneticilerinin de bulunduğu 20 kişinin tutuklandığı süreçte Galatasaraylı milli futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında da inceleme başlatıldığı iddia edilmişti.

SAVCILIK YALANLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları reddetti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle isme özel bir soruşturma yoktur.

20 KİŞİ TUTUKLANDI

Geçtiğimiz hafta genişletilen soruşturma kapsamında 39 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında hakem Zorbay Küçük’ün de bulunduğu 19 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Futbolcular Metehan Baltacı, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş ve eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak dahil 20 kişi tutuklandı.

GALATASARAY'DAN SUÇ DUYURUSU

Galatasaray, manipülasyon amaçlı haber yaptıklarını belirttiği bazı medya kuruluşları ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, futbolcularının adını kullanarak, algı oluşturmak amaçlı manipülasyon yapan basın yayın organları ve şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

Yaptıkları haberlerde futbolcularımızın adını kullanarak, algı manipülasyonu yapan basın yayın organları ve şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Savcılık tarafından yalanlanmış olmasına rağmen, bu tarz haberlerle basın ahlakı ve etiğinden zerre nasibini almamış kurum ve benzerleriyle hukuki mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak; gerçeklerin çarpıtılmasına, futbolcularımızın itibarsızlaştırılmasına ve etik değerlerin istismar edilmesine asla izin vermeyeceğiz.