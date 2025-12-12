Sinan Engin Trabzonspor Beşiktaş maçını kazanacak takımı açıkladı

Süper Lig'in iki devi Trabzonspor ile Beşiktaş, pazar akşamı karşıya gelecek.

Trabzon'da oynanacak maçın başlama saati 20.00.

Karşılaşma önce Trabzonspor, 34 puanla ligde Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

Beşiktaş ise 25 puanla 5. sırada yer alıyor.

"RAFA SİLVA OYNAYABİLİR AMA"

Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi Beyaz TV'de programa çıkan yorumcu Sinan Engin, kazanacak takımı açıkladı.

Engin, Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın oynayabileceğini belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor kazanır. Onuachu ve Pina yok ama yine de Trabzonspor kazanır. Belli olmaz belki Rafa Silva o maçta oynayabilir. Ama havayı kaybetmek çok önemli. Trabzonspor artık havaya da girmiş. Bana göre Trabzonspor kazanır."

Sinan Engin, Antalyaspor-Galatasaray maçı ile ilgili olarak Galatasaray'ın kazanacağını da ileri sürerken, Fenerbahçe'nin de kendi sahasında Konyaspor'u yeneceğini tahmin ettiğini vurguladı.