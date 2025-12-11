Sinan Engin Brann Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı

Yayınlanma:
Brann - Fenerbahçe mücadelesi için konuşan Sinan Engin, maç sonucu için tahminde bulundu.

UEFA Avraupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Brann ile karşı karşıya gelecek. Bergen’de oynanacak mücadele TSİ 23.00’te başlayacak.

WILLY DELAJOD DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Willy Delajod yönetecek. Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ile Valentin Evrard üstlenecek.

“FENERBAHÇE KAZANIR”

Mücadele öncesi Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin, maç sonu tahmini için “Fenerbahçe kazanır” sözlerini sarf etti.

KAMP KADROSU

Ederson Moraes, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

