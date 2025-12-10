Fenerbahçe'de çıkan tartışmayı açıkladı: Kadro dışı kararı böyle geldi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Rodrigo Becao’nun kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Fenerbahçe’den konuya dair yapılan açıklamada “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

Uzun süren sakatlıktan yeni dönen Rodrigo Becao’nun kadro dışı bırakılması şaşkınlıkla karşılanırken kararın nedeni ortaya çıktı. Karara dair konuşan Sercan Hamzaoğlu, Tedesco ile Rodrigo Becao arasındaki tartışmaya dair detayları anlattı.

Sercan Hamzaoğlu şu sözleri sarf etti:

Becao gidip oynamak istiyor. Kapıyı çalıyor. Bir de Becao yapı olarak da sert ve böyle çok öyle mizacı da şey bir adam değil yani böyle ılımlı bir adam değil. Net bir adam. Bir de diyor ki: "Ben niye oynamıyorum? Bu kadar diyor stoper, sakat, cezalı var." diyor. “Niye bana süre vermiyorsun? Ben nasıl form tutacağım oynamadan” net bir şekilde hocaya bunu söylüyor. Hoca da “şu an seni yeterli görmüyorum. Yeterli görmediğim için de Yiğit Efe'yi oynatıyorum. Bu yüzden seni oynatmıyorum” Hoca da bunu onu söylüyor. O da ben oynamadan “Nasıl form kazanacağım veya nasıl tempomu arttıracağım? İdmanlarda iyi çalışıyorum” diyor.

Ve bunları karşılık Net bir şekilde böyle hafifte ses tonu yukarıda çıkıyor. Araya Devin giriyor. “Tamam sakin diyor” konuşuyorlar o esnada. Ondan sonra hoca bu tavırdan aşırı rahatsız oluyor. Yönetime rapor ediyor. Yönetim de kalıcı düşü bırakıyor. Net bir yani bunun başka bir şeyi yok yani.