Fenerbahçe'de çıkan tartışmayı açıkladı: Kadro dışı kararı böyle geldi

Fenerbahçe'de çıkan tartışmayı açıkladı: Kadro dışı kararı böyle geldi
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao kadro dışı bırakılırken Sercan Hamzaoğlu çıkan tartışmanın detaylarını anlattı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Rodrigo Becao’nun kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'de kritik toplantı: Sadettin Saran talimatı verdiFenerbahçe'de kritik toplantı: Sadettin Saran talimatı verdi

RODRIGO BECAO KADRO DIŞI KALDI

Fenerbahçe’den konuya dair yapılan açıklamada “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

thumbs-b-c-d397640fd4bf18c1087f2e438e906fa0.jpg

TARTIŞMAYI AÇIKLADI

Uzun süren sakatlıktan yeni dönen Rodrigo Becao’nun kadro dışı bırakılması şaşkınlıkla karşılanırken kararın nedeni ortaya çıktı. Karara dair konuşan Sercan Hamzaoğlu, Tedesco ile Rodrigo Becao arasındaki tartışmaya dair detayları anlattı.

2024/11/08/hbfb.jpg

Sercan Hamzaoğlu şu sözleri sarf etti:

Becao gidip oynamak istiyor. Kapıyı çalıyor. Bir de Becao yapı olarak da sert ve böyle çok öyle mizacı da şey bir adam değil yani böyle ılımlı bir adam değil. Net bir adam. Bir de diyor ki: "Ben niye oynamıyorum? Bu kadar diyor stoper, sakat, cezalı var." diyor. “Niye bana süre vermiyorsun? Ben nasıl form tutacağım oynamadan” net bir şekilde hocaya bunu söylüyor. Hoca da “şu an seni yeterli görmüyorum. Yeterli görmediğim için de Yiğit Efe'yi oynatıyorum. Bu yüzden seni oynatmıyorum” Hoca da bunu onu söylüyor. O da ben oynamadan “Nasıl form kazanacağım veya nasıl tempomu arttıracağım? İdmanlarda iyi çalışıyorum” diyor.

Ve bunları karşılık Net bir şekilde böyle hafifte ses tonu yukarıda çıkıyor. Araya Devin giriyor. “Tamam sakin diyor” konuşuyorlar o esnada. Ondan sonra hoca bu tavırdan aşırı rahatsız oluyor. Yönetime rapor ediyor. Yönetim de kalıcı düşü bırakıyor. Net bir yani bunun başka bir şeyi yok yani.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
Spor
Mauro Icardi dayanamadı: Anında tepki gösterdi
Mauro Icardi dayanamadı: Anında tepki gösterdi
TFF'den bahis soruşturması için yeni karar: Kimseye af yok
TFF'den bahis soruşturması için yeni karar: Kimseye af yok