Fenerbahçe'de kritik toplantı: Sadettin Saran talimatı verdi

Süper Lig’de son olarak Başakşehir ile berabere kalan Fenerbahçe, rakiplerinin galip gelmesiyle 3. sıraya geriledi.

Art arda alınan kötü sonuçlar Fenerbahçe’de rahatsızlık yaratırken başkan Sadettin Saran, sahaya indi. Milliyet’ye yer alan habere göre Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ile bir görüşme gerçekleşti.

BİR DAHA BUNU GÖRMEK İSTEMİYORUZ”

Sadettin Saran’ın yapılan görüşmede “Bu futbol ile şampiyon olmamız zor. Taraftarımız, yönetim ve camia artık daha güçlü oyunlar ve sonuçlar bekliyor. Evet takımın eksikleri olduğunun biz de farkındayız. Ama kaybetsek bile hırs, mücadele ve arzuyu görmek istiyoruz. Başakşehir maçı hem sonuç hem de oyun olarak hepimizi üzdü. Bir daha bunu görmek istemiyoruz” sözlerini sarf ettiği öne sürüldü.

TRANSFER HAZIRLIKLARI

Haberde ayrıca Sadettin Saran ve Domenico Tedesco’nun ara transfer dönemi hakkında fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.