Murat Ülker'den Fenerbahçe'ye müjde: Büyük jest yaptı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için beklediği Ataşehir projesinin ihalesi tamamlandı.

Tutuklu kaleci kendi maçına karşılıklı gol var bahsi oynattı: Savcılık konuşmaları ortaya çıkardı

Emlak Konut iş birliğinde yapılan ihale sonucunda Fenerbahçe yaklaşık 8 milyar TL’lik gelir elde edecek. Paranın yüzde 20’sini peşin alacak sarı-lacivertliler böylece Bankalar Birliği’nden çıkacak.

Arazide, Murat Ülker’in de payının olduğu bilinirken Fenerbahçeli iş adamından sürpriz bir jest geldi. Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Murat Ülker, peşinat hakkını Fenerbahçe’ye devretti.

SporON Youtube kanalında konuşan Sercan Hamzaoğlu’nun sözleri şu şekilde:

Burada Murat Ülker'in de hakkına düşen bir peşinat var. Murat Ülker, ‘Benim peşinatı bana değil Fenerbahçe'ye verin. Totalde hakkıma düşeni en son ben alayım. İlk Fenerbahçe alsın’ dedi. Bunu belki çok insan kaçırıyor ama ben bu konuya hakimim. Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıkmak için de Murat Ülker'in Fenerbahçe'ye yapmış olduğu bir jesttir bu. Önden bir jesttir. O yüzden Fenerbahçe burada ilk gelen paralarla o yüzde 20’yi birleştirecek. Öyle ya da böyle yılbaşına kadar Bankalar Birliği'nden çıkmayı planlıyorlar.