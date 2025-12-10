Murat Ülker'den Fenerbahçe'ye müjde: Büyük jest yaptı

Murat Ülker'den Fenerbahçe'ye müjde: Büyük jest yaptı
Yayınlanma:
Bankalar Birliği'nden çıkmayı amaçlayan Fenerbahçe'nin beklediği Ataşehir ihalesi tamamlandı. Arazide payı bulunan Murat Ülker'den sarı-lacivertlilere jest geldi.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için beklediği Ataşehir projesinin ihalesi tamamlandı.

Tutuklu kaleci kendi maçına karşılıklı gol var bahsi oynattı: Savcılık konuşmaları ortaya çıkardıTutuklu kaleci kendi maçına karşılıklı gol var bahsi oynattı: Savcılık konuşmaları ortaya çıkardı

8 MİLYAR TL ELDE EDECEKLER

Emlak Konut iş birliğinde yapılan ihale sonucunda Fenerbahçe yaklaşık 8 milyar TL’lik gelir elde edecek. Paranın yüzde 20’sini peşin alacak sarı-lacivertliler böylece Bankalar Birliği’nden çıkacak.

22340065-860x480.webp

MURAT ÜLKER ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE’YE VERDİ

Arazide, Murat Ülker’in de payının olduğu bilinirken Fenerbahçeli iş adamından sürpriz bir jest geldi. Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Murat Ülker, peşinat hakkını Fenerbahçe’ye devretti.

2024/11/08/hbfb.jpg

SporON Youtube kanalında konuşan Sercan Hamzaoğlu’nun sözleri şu şekilde:

Burada Murat Ülker'in de hakkına düşen bir peşinat var. Murat Ülker, ‘Benim peşinatı bana değil Fenerbahçe'ye verin. Totalde hakkıma düşeni en son ben alayım. İlk Fenerbahçe alsın’ dedi. Bunu belki çok insan kaçırıyor ama ben bu konuya hakimim. Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıkmak için de Murat Ülker'in Fenerbahçe'ye yapmış olduğu bir jesttir bu. Önden bir jesttir. O yüzden Fenerbahçe burada ilk gelen paralarla o yüzde 20’yi birleştirecek. Öyle ya da böyle yılbaşına kadar Bankalar Birliği'nden çıkmayı planlıyorlar.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
Spor
Galatasaray bir türlü yapamadı: Osimhen de çıldırdı
Galatasaray bir türlü yapamadı: Osimhen de çıldırdı
Sinan Engin Icardi'nin gideceğini açıkladı: Çok sert konuştu
Sinan Engin Icardi'nin gideceğini açıkladı: Çok sert konuştu