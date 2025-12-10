Tutuklu kaleci kendi maçına karşılıklı gol var bahsi oynattı: Savcılık konuşmaları ortaya çıkardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis soruşturmasında gözaltına alınan Sakaryaspor kalecisi Yunus Emre Tekoğul, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Maç sonucunu etkilemeye yönelik hareket ettiği tespit edilen Yunus Emre Tekoğul’un bir arkadaşıyla yaptığı Whatsapp konuşmaları tespit edildi.

Son Dakika | Ahmet Çakar taburcu edildi

“KARŞILIKLI GOL BAS GARANTİLE”

Soruşturma dosyasına giren konuşmalarda Selim Y.'nin arkadaşı Yunus Emre Tekoğul'a "Kazanır mısınız, Manisa kötü" dediği görüldü. Tekoğul ise cevaben "Gir gir ayarlayacağız biz maçı. Kanka umut bile iniyor maça, karşılıklı gol bas garantile. İlla ki gol yerim ben” dedi.

Yunus Emre Tekoğul

“50’Sİ BENİM”

Karşılaşmanın ardından Selim Y., "İyi kazandırdınız Yunus'um” dedi. Tekoğul'un "Ne kadar kazandın?" sorusuna "400" yanıtı alması üzerine "50'si benim" dediği tespit edildi.

RAKİP TAKIM KAZANIR BAHSİ DE OYNADI

Dosyada ayrıca Yunus Emre Tekoğul’un 5 Ekim 2024'te Fatih Karagümrük-Sakaryaspor maçı için "Maç sonucu rakip kazanır" bahsi oynadığı kaydedildi. Söz konusu maçta Fatih Karagümrük sahadan 4-0’lık skorla galip ayrıldı.