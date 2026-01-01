Galatasaray'a Trabzonspor maçı öncesi müjdeli haber

Galatasaray'a Trabzonspor maçı öncesi müjdeli haber
Süper Kupa hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da 4 futbolcu geri döndü.

Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 yendikten sonra yaklaşık 1 hafta izne çıkan sarı-kırmızılılar, iznin ardından Süper Kupa hazırlıklarına başladı.

GALATASARAY'I SEVİNDİREN GELİŞME

Galatasaray'da 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı, cezasını tamamladı ve takımla birlikte antrenmanlara başladı.
TRT Spor'un haberine göre; sakatlıklarından dolayı ilk yarıda birçok maçı kaçıran Kaan Ayhan da Trabzonspor karşısında oynayabilecek seviyeye geldi.
Galatasaray'ın önemli oyuncularından Wilfried Singo da tamamen iyileşti ve antrenmanda yer almaya başladı.

UĞURCAN ÇAKIR DA DÖNDÜ

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynanan maçta sakatlanan Uğurcan Çakır, Antalyaspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında forma giyememişti.
Sakatlığını atlatan milli kaleci de takımla birlikte çalışmalara başladı.

LEMINA TURNUVADAN DÖNÜYOR

Son olarak Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gabon Milli Takımı'nda bulunan Mario Lemina'nın, Gabon'un elenmesinin ardından yakın zamanda takıma dönmesi bekleniyor.
Afrika Uluslar Kupası’nda Galatasaraylı Victor Osimhen’in formasını giydiği Nijerya ile Jakobs’un yer aldığı Senegal, adlarını son 16 turuna yazdırdı.
Sarı-kırmızılı ekipte bu iki oyuncu dışında eksik bulunmuyor.

