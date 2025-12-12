Ahmet Çakar'ın eşi hakkında flaş açıklama

Yayınlanma:
Futboldaki bahis operasyonunda gözaltına alınan daha sonra sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılan Ahmet Çakar'ın eşiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çakar'ın eşi de soruşturma kapsamında gözaltına alınacak isimler arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Rasim Ozan Kütahyalı, Çakar’ın eşi Arzu Çakar hakkında yeni bir gelişmeyi paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet Çakar, savcılığın kararıyla adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, tutuksuz olarak yargılanacak.

Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporundaAhmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı

ÇAKAR'IN EŞİ HAKKINDA YENİ GELİŞME

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Ahmet Çakar'ın eşi Arzu Çakır ile ilgili paylaşımı dikkat çekti. Ahmet Çakar'ın Beyaz TV’deki yayın arkadaşı Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Ahmet Çakar, savcılığın kararıyla adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı, temenni ettiğimiz gibi tutuksuz yargılanacak. Eşi Arzu Çakar da 28 Aralık 2025 günü yurda dönecek. Kimi kötü niyetliler dezenformasyon yapmayın artık.”

"BELKİ ÖLECEKTİM"

Sağlık sorunlarından dolayı gözaltı kararı kaldırılan Çakar, taburcu edildi. Çakar söz konusu soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye getirildi. Ünlü hakem yorumcusu, adliyede ifadesinin ardından adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan Ahmet Çakar adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çakar "Ben şu anda yaşıyorsam bunu savcı kardeşime borçluyum. Çok derin koronel daralma vardı. Belki bir programda, belki arabada ölecektim" dedi.

