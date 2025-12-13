Ozan Kabak attı: Hoffenheim farklı kazandı

Ozan Kabak attı: Hoffenheim farklı kazandı
Yayınlanma:
Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında TSG Hoffenheim, Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Hamburg'u 4-1 mağlup etti.

Hoffenheim, Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında sahasında Hamburg ile karşılaştı.

PreZero Arena'da oynanan mücadele, Hoffenheim'ın 4-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Simeone'den Sörloth açıklamasıAdı Fenerbahçe ile anılıyordu: Simeone'den Sörloth açıklaması

OZAN KABAK AĞLARI SARSTI

Hoffenheim'e 3 puanı getiren golleri 8. dakikada Grischa Prömel, 31. dakikada Ozan Kabak, 65. dakikada Tim Lemperle ve 72. dakikada Fisnik Asllani attı.

Hamburg'un tek golü ise 82. dakikada Rayan Philippe'den geldi.

Ayrıca konuk ekipte Rayan Philippe, 90+1'de kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

OZAN KABAK 90 DAKİKA OYNADI

Milli futbolcu Ozan Kabak, 4-1 kazanılan maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla Hoffenheim, puanını 26 yaparak maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.

Hamburg ise 15 puanda kalarak 14. sıraya geriledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
Spor
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Simeone'den Sörloth açıklaması
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Simeone'den Sörloth açıklaması
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Konyaspor maçının sonucunu duyurdu
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Konyaspor maçının sonucunu duyurdu