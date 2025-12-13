Ozan Kabak attı: Hoffenheim farklı kazandı
Yayınlanma:
Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında TSG Hoffenheim, Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Hamburg'u 4-1 mağlup etti.
Hoffenheim, Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında sahasında Hamburg ile karşılaştı.
PreZero Arena'da oynanan mücadele, Hoffenheim'ın 4-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Simeone'den Sörloth açıklaması
OZAN KABAK AĞLARI SARSTI
Hoffenheim'e 3 puanı getiren golleri 8. dakikada Grischa Prömel, 31. dakikada Ozan Kabak, 65. dakikada Tim Lemperle ve 72. dakikada Fisnik Asllani attı.
Hamburg'un tek golü ise 82. dakikada Rayan Philippe'den geldi.
Ayrıca konuk ekipte Rayan Philippe, 90+1'de kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.
OZAN KABAK 90 DAKİKA OYNADI
Milli futbolcu Ozan Kabak, 4-1 kazanılan maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Bu sonuçla Hoffenheim, puanını 26 yaparak maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.
Hamburg ise 15 puanda kalarak 14. sıraya geriledi.