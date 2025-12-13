Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Simeone'den Sörloth açıklaması

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Simeone'den Sörloth açıklaması
Yayınlanma:
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Valencia ile oynadıkları maç sonrasında adı Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth ile ilgili konuştu.

Atletico Madrid, La Liga'nın 17. haftasında sahasında Valencia'yı konuk etti.

Mücadele, Atletico Madrid'in 2-1'lik galibiyeti ile tamamlandı ve 2 maç sonra kazandı.

Galatasaray'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i belli olduGalatasaray'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

SORLOTH'UN GOLÜ SAYILMADI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Alexander Sörloth, takımının 3. golünü attı ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

SIMEONE'DEN SORLOTH AÇIKLAMASI

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Valencia maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve adı Fenerbahçe ile anılan Sörloth ile ilgili de konuştu.

2024/11/08/hbfb.jpg

''BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ''

Simeone, Norveçli golcü hakkında, "Onu hem insan olarak hem de futbolcu olarak çok seviyoruz. Bizim için çok önemli; sahip olduğumuz diğer herkesten farklı." dedi.

İKİNCİ KEZ YAPTI

30 yaşındaki forvet, Atletico Madrid kariyerinde ikinci kez bir maçı 90 dakika oynadı.

Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
Spor
Ozan Kabak attı: Hoffenheim farklı kazandı
Ozan Kabak attı: Hoffenheim farklı kazandı
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Konyaspor maçının sonucunu duyurdu
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Konyaspor maçının sonucunu duyurdu