Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Simeone'den Sörloth açıklaması

Atletico Madrid, La Liga'nın 17. haftasında sahasında Valencia'yı konuk etti.

Mücadele, Atletico Madrid'in 2-1'lik galibiyeti ile tamamlandı ve 2 maç sonra kazandı.

SORLOTH'UN GOLÜ SAYILMADI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Alexander Sörloth, takımının 3. golünü attı ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

SIMEONE'DEN SORLOTH AÇIKLAMASI

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Valencia maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve adı Fenerbahçe ile anılan Sörloth ile ilgili de konuştu.

''BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ''

Simeone, Norveçli golcü hakkında, "Onu hem insan olarak hem de futbolcu olarak çok seviyoruz. Bizim için çok önemli; sahip olduğumuz diğer herkesten farklı." dedi.

İKİNCİ KEZ YAPTI

30 yaşındaki forvet, Atletico Madrid kariyerinde ikinci kez bir maçı 90 dakika oynadı.