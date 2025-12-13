Galatasaray'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkacak.

Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ ALİ YILMAZ

Karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Yılmaz'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

VAR'DA KARAOĞLAN

VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak. AVAR'da ise Suat Güz görev yapacak.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 36 puanla zirvede yer alıyor.

Antalyaspor ise 15 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

15 puan toplayan Antalya ekibi, küme hattından uzaklaşmak istiyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

İşte Antalyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri:

Antalyaspor: Abdullah, Veysel, Giannetti, Hüseyin, Bünyamin, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm, Boli

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Osimhen