Icardi'ye gelen teklifleri tek tek açıkladı

Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği devam ediyor.

Mauro Icardi ile Galatasaray'ın devre arasında ya da sözleşmesinin sona erdiği sezon sonunda yolların ayrılacağı öne sürülmüştü.

ICARDI'YE YAPILAN TEKLİFLERİ AÇIKLADI

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Icardi ile ilgili flaş bir iddiada bulundu ve Arjantinli yıldıza gelen teklifleri açıkladı.

''4 ÜLKEDEN ÖNEMLİ TEKLİFLER ALDI''

Icardi'ye 4 ülkeden teklif yapıldığını belirten Pedulla, "Icardi, Meksika, Brezilya, Katar ve Suudi Arabistan'dan önemli teklifler aldı ama şu an beklemeyi düşünüyor. Tüm bu ülkeler Icardi'nin durumunu araştırıyor. Icardi daha az zorlayıcı ama daha kazançlı bir futbol oynayacağı yeri seçmek isterse, bu teklifleri kabul eder. Henüz 36 yaşında değil ve biraz beklemeyi düşünüyor." dedi.

DURSUN ÖZBEK'TEN ICARDI AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi hakkında, ''Icardi ile Galatasaray'ın ne problemi olabilir ya! Icardi bizim en önemli oyuncularımızdan biri. Son 3 yılda verdiği katkıları kim inkar edebilir! Kendisi çok önemli bir sakatlık dönemi geçirdi, iyileşmesi için bekliyoruz. Giderek düzeliyor, sembol olmuş bir isim. Galatasaray'ın ikon olmuş futbolcularından. Yönetimi bu kadar vefasız göstermek kimin işine geliyor?" demişti.

GALATASARAY KARNESİ

Bu sezon Galatasaray ile 20 maçta forma giyen Icardi, 7 kez ağları havalandırdı.