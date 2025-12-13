Quaresma'dan olay Sergen Yalçın sözleri

Yayınlanma:
Beşiktaş'ın Portekizli efsane oyuncusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulübün mevcut durumundan dolayı mutsuz olduğunu belirtti ve Sergen Yalçın ile ilgili flaş açıklama yaptı.

Beşiktaş'ta efsane olan Ricardo Quaresma, kulübün mevcut durumuna dair açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN'A UYARI

Record'a konuşan Quaresma, "Açıkçası üzgünüm, çünkü Beşiktaş olması gereken hedeften, yani şampiyonluk mücadelesinden çok uzak. Ne kadro yapısı ne de oynanan futbol bana keyif veriyor. Bence hem oyuncu hem de teknik direktör seçimlerinde daha dikkatli olunmalı" ifadelerini kullandı.

''BİR TARAFTAR OLARAK HİÇ MEMNUN DEĞİLİM''

Sözlerine devam eden Portekizli, "Bir taraftar olarak elbette üzülüyorum. Kulübümün böyle bir dönemden geçmesini görmek kolay değil. Ama futbol bu, umarım gelecek sezon Galatasaray'la omuz omuza yarışabilecek bir Beşiktaş izleriz. Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'tan çok daha iyi olduğunu söyleyemem, çünkü değil. Ancak şu anda ligde çok güçlü bir Galatasaray görüyorum. Kadro ve teknik direktör anlamında, bir taraftar olarak hiç memnun değilim." dedi.

BEŞİKTAŞ'TA 3 KUPA KAZANDI

Beşiktaş ile 3 kupa kazanmayı başaran Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı formayla 37 gol atarken 43 de asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

