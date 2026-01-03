Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Ömer Üründül favorisini açıkladı

Futbol heyecanı Süper Kupa maçzları ile başlayacak.

Süper Kupa için Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor mücadele edecek.

Süper Kupa'da ilk olarak Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.

Yapay zeka Süper Kupa'yı kazanacak takımı açıkladı: Penaltılarla şampiyon olacak

Yarı finalin diğer maçında ise Fenerbahçe ve Samsunspor mücadele edecek. 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadelede ilk düdük saat 20.30'da çalacak.

Bu maçları kazanan takımlar finalde karşı karşıya gelecek.

ÖMER ÜRÜNDÜL: İLGİNÇ BİR MAÇ OLABİLİR

Spor yazarı Ömer Üründül, Süper Kupa için favorisini açıklarken, dikkat çeken ifadeler kullandı. Üründül, Fotomaç'taki habere göre şunları söyledi:

"Süper Lig'e verilen aradan sonra bir de üstelik transfer dönemi yeni başlamış ve devam ediyorken katılan 4 takımın da ilk çıkacakları yarı final karşılaşmalarında zihinsel ve fiziksel olarak tam hazır olacakları görüşünde değilim.

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki mücadele ilginç bir maç olabilir. Bunun da bence en önemli nedeni, Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba transferidir. Galatasaray-Trabzonspor maçı da mutlaka iyi mücadeleye sahne olacaktır. Benim favorim Galatasaray. Genel final görüşüme gelirsek; Fenerbahçe ile Galatasaray'ın final oynayacağını düşünüyorum."