Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Ömer Üründül favorisini açıkladı

Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Ömer Üründül favorisini açıkladı
Yayınlanma:
Spor yazarı Ömer Üründül, Süper Kupa'da favorisini açıklarken, finalin Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacağını iddia etti.

Futbol heyecanı Süper Kupa maçzları ile başlayacak.
Süper Kupa için Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor mücadele edecek.
Süper Kupa'da ilk olarak Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.

Yapay zeka Süper Kupa'yı kazanacak takımı açıkladı: Penaltılarla şampiyon olacakYapay zeka Süper Kupa'yı kazanacak takımı açıkladı: Penaltılarla şampiyon olacak

Yarı finalin diğer maçında ise Fenerbahçe ve Samsunspor mücadele edecek. 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadelede ilk düdük saat 20.30'da çalacak.
Bu maçları kazanan takımlar finalde karşı karşıya gelecek.

ÖMER ÜRÜNDÜL: İLGİNÇ BİR MAÇ OLABİLİR

Spor yazarı Ömer Üründül, Süper Kupa için favorisini açıklarken, dikkat çeken ifadeler kullandı. Üründül, Fotomaç'taki habere göre şunları söyledi:

2024/11/07/hbgs.jpg"Süper Lig'e verilen aradan sonra bir de üstelik transfer dönemi yeni başlamış ve devam ediyorken katılan 4 takımın da ilk çıkacakları yarı final karşılaşmalarında zihinsel ve fiziksel olarak tam hazır olacakları görüşünde değilim.

2024/11/08/hbfb.jpg Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki mücadele ilginç bir maç olabilir. Bunun da bence en önemli nedeni, Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba transferidir. Galatasaray-Trabzonspor maçı da mutlaka iyi mücadeleye sahne olacaktır. Benim favorim Galatasaray. Genel final görüşüme gelirsek; Fenerbahçe ile Galatasaray'ın final oynayacağını düşünüyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Spor
TFF'nin derbi kararı tepki çekti: Yine aynısını yaptılar
TFF'nin derbi kararı tepki çekti: Yine aynısını yaptılar
Fenerbahçe transferi TFF'ye bildirdi: Sözleşme detayları belli oldu
Fenerbahçe transferi TFF'ye bildirdi: Sözleşme detayları belli oldu