TFF'nin derbi kararı tepki çekti: Yine aynısını yaptılar

TFF, Galatasaray - Trabzonspor derbisine Cihan Aydın'ı atadı. Aydın'ın son iki Galatasaray - Trabzonspor derbisini yönetmiş olması nedeniyle bu karar tepki çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa yarı final maçları öncesi hakem atamalarını gerçekleştirdi.

DERBİNİN HAKEMİ CİHAN AYDIN OLDU

TFF’den yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak olan GalatasarayTrabzonspor mücadelesini Cihan Aydın yönetecek.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇINDA ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Samsunspor maçında ise Ali Şansalan düdük çalacak.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALATASARAY – TRABZONSPOR DERBİSİ OLACAK

Cihan Aydın’ın Galatasaray – Trabzonspor maçına atanması tepki çekti. Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki son iki maçı da Cihan Aydın’ın yönetmiş olması eleştirilere neden oldu. Aydın üst üste 3. Galatasaray – Trabzonspor maçını yönetecek.

Aydın bundan önce bu sezon ligdeki derbiyi ve geçtiğimiz sezonun sonunda Türkiye Kupası’nda oynanan final maçını yönetmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

