TFF'nin derbi kararı tepki çekti: Yine aynısını yaptılar
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa yarı final maçları öncesi hakem atamalarını gerçekleştirdi.
Fenerbahçe transferi TFF'ye bildirdi: Sözleşme detayları belli oldu
DERBİNİN HAKEMİ CİHAN AYDIN OLDU
TFF’den yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray – Trabzonspor mücadelesini Cihan Aydın yönetecek.
FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇINDA ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK
6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Samsunspor maçında ise Ali Şansalan düdük çalacak.
ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALATASARAY – TRABZONSPOR DERBİSİ OLACAK
Cihan Aydın’ın Galatasaray – Trabzonspor maçına atanması tepki çekti. Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki son iki maçı da Cihan Aydın’ın yönetmiş olması eleştirilere neden oldu. Aydın üst üste 3. Galatasaray – Trabzonspor maçını yönetecek.
Aydın bundan önce bu sezon ligdeki derbiyi ve geçtiğimiz sezonun sonunda Türkiye Kupası’nda oynanan final maçını yönetmişti.