TFF'nin derbi kararı tepki çekti: Yine aynısını yaptılar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa yarı final maçları öncesi hakem atamalarını gerçekleştirdi.

DERBİNİN HAKEMİ CİHAN AYDIN OLDU

TFF’den yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray – Trabzonspor mücadelesini Cihan Aydın yönetecek.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇINDA ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Samsunspor maçında ise Ali Şansalan düdük çalacak.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALATASARAY – TRABZONSPOR DERBİSİ OLACAK

Cihan Aydın’ın Galatasaray – Trabzonspor maçına atanması tepki çekti. Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki son iki maçı da Cihan Aydın’ın yönetmiş olması eleştirilere neden oldu. Aydın üst üste 3. Galatasaray – Trabzonspor maçını yönetecek.

Aydın bundan önce bu sezon ligdeki derbiyi ve geçtiğimiz sezonun sonunda Türkiye Kupası’nda oynanan final maçını yönetmişti.