Fenerbahçe Medicana 3-0 kazandı
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertli takım son sette zorlansa da maçı 3-0 kazandı.
ADİS'TEN 15 SAYI
Adis Lagumdzija 15, Yiğit Gülmezoğlu da kaydettiği 12 sayıyla Fenerbahçe'nin galibiyetinde önemli rol oynadı.
Fenerbahçe Beko'dan muhteşem geri dönüş
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Yusuf Kaynar
Fenerbahçe Medicana: Mert Matic, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Gomez, Franca, Kaan Gürbüz, Mustafa Cengiz)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Özgür Benzer, Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazlı, Bardarov, Selim Yıldız (Batu Akbaba, Fatih Yörümez, Nascimento, Eyüp Demirbiler)
Setler: 25-21, 25-18, 28-26
Süre: 83 dakika (25, 26, 32)