Fenerbahçe Medicana 3-0 kazandı

Fenerbahçe Medicana 3-0 kazandı
Yayınlanma:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertli takım son sette zorlansa da maçı 3-0 kazandı.

ADİS'TEN 15 SAYI

Adis Lagumdzija 15, Yiğit Gülmezoğlu da kaydettiği 12 sayıyla Fenerbahçe'nin galibiyetinde önemli rol oynadı.

Fenerbahçe Beko'dan muhteşem geri dönüşFenerbahçe Beko'dan muhteşem geri dönüş

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Yusuf Kaynar

Fenerbahçe Medicana: Mert Matic, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Gomez, Franca, Kaan Gürbüz, Mustafa Cengiz)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Özgür Benzer, Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazlı, Bardarov, Selim Yıldız (Batu Akbaba, Fatih Yörümez, Nascimento, Eyüp Demirbiler)

Setler: 25-21, 25-18, 28-26

Süre: 83 dakika (25, 26, 32)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Spor
Quaresma'dan olay Sergen Yalçın sözleri
Quaresma'dan olay Sergen Yalçın sözleri
Fenerbahçe'ye UEFA müjdesi
Fenerbahçe'ye UEFA müjdesi
Fenerbahçeli Alessio Orro İstanbul'da sevgilisiyle ortaya çıktı: Pozu olay oldu
Fenerbahçeli Alessio Orro İstanbul'da sevgilisiyle ortaya çıktı: Pozu olay oldu